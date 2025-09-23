La violencia contra los trabajadores de la salud debe terminar

PORT HARCOURT – Este verano, un paciente del Hospital Especializado de Damaturu en el estado de Yobe, Nigeria, agredió físicamente a una trabajadora de la salud después de una disputa sobre la provisión de atención médica. Lamentablemente, esta es una experiencia relativamente común para los trabajadores de la salud en Nigeria, especialmente para las mujeres. Encuestas realizadas en hospitales en el estado de Kaduna y el estado de Abia encontraron que el 64% y el 88% de los trabajadores de la salud, respectivamente, habían experimentado violencia en el lugar de trabajo. Durante mi primer año de práctica clínica en Nigeria, cuando solo tenía 24 años, fui atacada por un padre en la sala de niños donde trabajaba.

Nigeria no está sola. Los informes de violencia contra los trabajadores de la salud han ido en aumento durante los últimos cinco años en una amplia gama de países, incluidos Australia, China, la República Checa, Francia, Alemania, Polonia, Eslovaquia, España, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. Un estudio de 2019 mostró que el 11% de las enfermeras en Italia había sufrido violencia física en el trabajo el año anterior, y el 4% fue amenazada con un arma de fuego. Aproximadamente la mitad de todas las enfermeras informaron haber experimentado agresión verbal.

Dichos informes cuentan solo una parte de la historia. La creencia de que la violencia es “parte del trabajo”, junto con la falta de protocolos para manejar los ataques y la empatía de muchos en el campo de la atención médica, desalienta la denuncia. Cuando fui atacada en 2004 – evitando por poco una lesión grave en la cabeza, gracias únicamente a la rápida intervención del familiar de otro paciente – evité el procesamiento legal por simpatía hacia la familia del perpetrador, que, después de todo, estaba lidiando con la enfermedad y posterior muerte de un niño. Es probable que menos de la mitad de todas las víctimas de violencia en entornos de atención médica informen los incidentes.

Con esto en mente, la Organización Mundial de la Salud estima que hasta el 38% de los trabajadores de la salud sufren alguna forma de violencia física, perpetrada principalmente por pacientes y visitantes, en algún momento de sus carreras. Esta cifra no cubre las amenazas verbales y la intimidación que enfrentan muchos trabajadores mientras llevan a cabo un trabajo que salva vidas, a menudo en condiciones de alto estrés y bajos recursos.

Varios factores contribuyen a la violencia. Los trabajadores de la salud suelen ser mujeres más jóvenes. Deben trabajar turnos diurnos y nocturnos en entornos que son accesibles al público en general, incluidas personas que han consumido drogas o alcohol, y personas que padecen enfermedades psiquiátricas. Además, la escasez de personal y de recursos significa que los trabajadores de la salud a menudo están sobrecargados de trabajo, mal pagados y carecen de acceso a las herramientas que necesitan para brindar atención de calidad o a tiempo. Los largos tiempos de espera aumentan el estrés y la frustración entre los pacientes (y sus familiares), quienes a menudo esperan milagros, incluso cuando se presentan tarde para recibir tratamiento. Agregue a eso la mala comunicación y las protecciones débiles en el lugar de trabajo, y la violencia se convierte en un peligro constante.

Los riesgos para los trabajadores de la salud son particularmente agudos en entornos de desastre, conflicto y otras situaciones humanitarias, donde también pueden convertirse en objetivos de violencia política o comunitaria. Durante la pandemia de COVID-19, el aislamiento social, la desinformación sobre el virus y la “deshumanización” de los trabajadores de la salud – a quienes a menudo se les veía como recursos, no como personas – contribuyeron a un fuerte aumento de la violencia.

Como resultado de estas experiencias, los trabajadores de la salud a menudo lidian con ansiedad, depresión, agotamiento laboral (job burnout), trastorno de estrés postraumático y otras condiciones de salud mental. Un estudio encontró que alrededor del 76% de las enfermeras psiquiátricas que sufrieron violencia en el lugar de trabajo experimentaron posteriormente síntomas depresivos.

A medida que disminuye el bienestar de los trabajadores de la salud, también lo hace la atención que reciben los pacientes. El aumento del ausentismo y la rotación de personal agravan el problema, especialmente a medida que menos personas eligen ingresar al campo de la atención médica. En un momento en que el mundo se enfrenta a una escasez de trabajadores de la salud – proyectada a alcanzar los diez millones para 2030 – esto representa una amenaza directa para la salud pública.

Proteger a los trabajadores de la salud requerirá una variedad de intervenciones. Para empezar, la prevención y respuesta a la violencia deben integrarse en la educación y capacitación de los trabajadores. Se les debe enseñar estrategias de comunicación para reducir la escalada de situaciones tensas y técnicas de autodefensa para usar si estalla la violencia. La capacitación basada en equipos puede fortalecer las respuestas coordinadas, permitiendo que otros trabajadores intervengan cuando sus colegas son atacados.

Además, se debe mejorar el alcance y la aplicación de las leyes de protección laboral existentes. Las instituciones deben implementar pautas de tolerancia cero, con protocolos claros para monitorear la seguridad en el lugar de trabajo, informar e investigar incidentes, e iniciar acciones legales contra los delincuentes. La rápida detención y el procesamiento de los perpetradores – como se vio después del reciente ataque en el Hospital Especializado de Damaturu – pueden actuar como disuasivo. La contratación de personal de seguridad capacitado también ayudaría, al igual que la implementación de sistemas de comunicación confiables que permitan a los trabajadores dar la voz de alarma cuando su seguridad se vea amenazada.

Mientras tanto, se debe realizar un esfuerzo concertado para abordar la escasez de trabajadores de la salud, por ejemplo, mediante el cambio o el reparto de tareas, la redistribución parcial o completa de ciertas responsabilidades a personal menos calificado, para que los trabajadores altamente calificados puedan centrarse en tareas que requieren su experiencia. Este enfoque ya ha mejorado la prestación de servicios en varias áreas – incluidas el VIH/SIDA, la tuberculosis, la hipertensión, la diabetes, la salud mental, la oftalmología, la salud materno-infantil, la salud sexual y reproductiva, y la atención de emergencia- en 23 países de África subsahariana.

Todas las personas tienen derecho a la seguridad en su lugar de trabajo. Cuando no defendemos este derecho para los trabajadores de la salud, no solo los lastimamos a ellos, sino también a la salud del público al que sirven.

Adaeze Oreh es Comisionada de Salud en el Estado de Rivers, Nigeria, becaria de Liderazgo en Salud Global Kofi Annan y becaria principal de Aspen Global Innovators.

