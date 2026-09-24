Los gemelos siameses y el mundo que ya cambió

En vísperas del encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en Washington, Elon Musk eligió una imagen poco habitual para describir la relación entre Estados Unidos y China. En una reciente entrevista difundida por medios chinos, comparó el comercio entre ambas economías con dos «gemelos siameses que casi comparten un solo cuerpo». Intentar separarlos, advirtió, sería extremadamente peligroso. La metáfora del propietario de Tesla, cuya fábrica de Shanghái ocupa un lugar central en su estructura productiva, permite comprender una contradicción de nuestro tiempo: las dos mayores economías compiten por el liderazgo tecnológico y geopolítico, pero sus industrias y cadenas de suministro permanecen profundamente entrelazadas.

Las cumbres de Xi y Trump en Pekín, en mayo, y Washington, en septiembre, deben interpretarse desde esa realidad. No constituyen el final de la rivalidad, sino un intento de establecer reglas para administrarla. Mientras Washington busca preservar su posición internacional, China amplía sus capacidades productivas, financieras y diplomáticas. La cuestión ya no es únicamente quién encabezará el sistema mundial, sino cómo se organizará un orden con varios centros de poder.

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Dos potencias, una interdependencia

La recepción de Xi en Washington tuvo un despliegue excepcional: Trump lo recibió personalmente junto a Melania, con alfombra roja, honores militares y sobrevuelos de aviones de combate. El mandatario chino sostuvo que ambos países tienen una responsabilidad histórica con el desarrollo humano y el progreso.

Xi propuso una relación de estabilidad estratégica constructiva, basada en el diálogo y la cooperación. «China y Estados Unidos ganan con la cooperación y ambos pierden con la confrontación», sostuvo. También planteó que la competencia debe ser saludable y mantenerse dentro de ciertos límites: una carrera por mejorar, no una lucha en la que uno necesariamente deba derrotar al otro. Su llamado a mantener el diálogo militar y fortalecer los mecanismos de prevención de crisis apunta a evitar la denominada trampa de Tucídides.

La interdependencia explica por qué continúan negociando. Apple, Tesla y General Motors participan de cadenas productivas que atraviesan ambas economías. Washington restringe el acceso chino a determinados semiconductores avanzados, mientras Pekín desarrolla capacidades propias y conserva una posición relevante en el procesamiento de minerales críticos.

En mayo se anunciaron compromisos agrícolas, mecanismos bilaterales de comercio e inversión y una adquisición inicial prevista de 200 aviones Boeing. En septiembre, ambos gobiernos comunicaron una prórroga de la tregua arancelaria. Son compromisos sujetos a implementación, pero muestran la necesidad de mantener abiertos los canales económicos.

De las zonas económicas especiales al Momento Shenzhen

La posición actual de China no puede comprenderse sin las reformas iniciadas por Deng Xiaoping. En 1980, las primeras zonas económicas especiales fueron diseñadas también con una lógica geopolítica: Shenzhen frente a Hong Kong, Zhuhai frente a Macao, Shantou vinculada con la diáspora china y Xiamen frente a Taiwán. Aquellos enclaves permitieron atraer inversiones, incorporar tecnología y desarrollar capacidades industriales.

Cuatro décadas después, Shenzhen expresa un paradigma diferente. La inteligencia artificial, la robótica, las baterías, las telecomunicaciones y la manufactura avanzada forman ecosistemas que se retroalimentan. La innovación se transforma en escala, reducción de costos y difusión tecnológica.

Es lo que denomino Momento Shenzhen. Si Ford revolucionó la fábrica mediante la producción en masa, Shenzhen representa la integración del ecosistema productivo completo. Esta transformación también explica la estrategia china en inteligencia artificial: no se limita a desarrollar modelos avanzados, sino que busca incorporarlos al conjunto de la economía.

Estados Unidos parece correr una carrera Sputnik por la IA: quién llega primero a la frontera. China está intentando convertirla en un Momento Shenzhen: quién consigue integrar primero la inteligencia artificial al conjunto del sistema productivo.

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BRICS: la disputa también es monetaria

Entre las dos cumbres, Xi participó en encuentros de la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS ampliados. China promovió allí iniciativas de conectividad, cooperación tecnológica, manufactura inteligente y formación científico-técnica. Sus integrantes mantienen intereses diversos, pero estas organizaciones amplían las alternativas de cooperación de las economías emergentes.

La transformación también alcanza al sistema monetario. El dólar conserva su predominio en las finanzas internacionales, respaldado por la profundidad y liquidez de los mercados estadounidenses y su papel como moneda de reserva. Sin embargo, distintos países buscan diversificar sus mecanismos de pago y financiamiento.

China impulsa la internacionalización del yuan, acuerdos de intercambio entre bancos centrales y sistemas de pagos transfronterizos. Los BRICS debaten una mayor utilización de monedas nacionales y el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo. Estas iniciativas no equivalen a una moneda común ni anuncian un reemplazo inmediato del dólar: expresan una búsqueda de alternativas frente a la concentración financiera y los riesgos geopolíticos.

La disputa por el orden mundial no se limita a quién produce más o desarrolla la tecnología más avanzada. También involucra quién financia, en qué moneda se comercia y quién establece las reglas de los intercambios internacionales.

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Inteligencia artificial y cooperación entre generaciones

La gobernanza tecnológica constituye otro terreno de negociación. China impulsa WAICO, una iniciativa de cooperación internacional en inteligencia artificial que propone ampliar el acceso a sus beneficios y desarrollar mecanismos compartidos de gobernanza. Estados Unidos combina el liderazgo de sus empresas tecnológicas con controles de exportación y acuerdos estratégicos con sus aliados.

Xi señaló que ambos países, como líderes en IA, tienen la capacidad y la responsabilidad de desarrollarla para el bien común, garantizando que permanezca bajo control humano. La cooperación en seguridad no elimina la competencia por los semiconductores, los modelos y la infraestructura digital, pero abre un espacio para administrar riesgos comunes.

Anunció además una invitación para que 100.000 jóvenes estadounidenses visiten China durante los próximos cinco años para realizar intercambios y estudios. La cooperación tecnológica y educativa aparece así como un componente de la relación bilateral, incluso en un escenario de competencia estratégica.

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Argentina ante una arquitectura internacional en transformación

La Argentina enfrenta esta transición con desafíos productivos y financieros propios. El swap de monedas con China, los vínculos comerciales con Brasil y las oportunidades de cooperación tecnológica muestran que la diversificación internacional tiene resultados concretos. Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos conserva importancia para el financiamiento, la inversión y el comercio.

El alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington reabre el debate sobre cómo articular esos vínculos en un escenario de competencia entre potencias. La experiencia histórica argentina plantea una pregunta pertinente: cómo evitar que la concentración de relaciones económicas y financieras reduzca los márgenes de decisión nacional.

Las cumbres de Pekín y Washington muestran a dos potencias que compiten y negocian porque reconocen su interdependencia. Para la Argentina, el desafío es desarrollar capacidades propias, diversificar instrumentos financieros y aprovechar oportunidades comerciales y tecnológicas sin sustituir una dependencia por otra.

El mundo que emerge no se define solamente por la distribución del poder entre Estados Unidos y China. También dependerá de la capacidad de los demás países para construir desarrollo, ampliar sus alternativas y participar en las nuevas reglas internacionales.

TC