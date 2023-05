“Ni estoicos, ni inocentes”

El 25 de abril pasado con motivo del Día del Arma de Caballería, el Gral (R) Rodrigo Alejandro Soloaga se manifestó en los siguientes términos respecto a integrantes o ex integrantes del Ejército Argentino que se encuentran condenados y/o detenidos por delitos contra la humanidad: “recordar a todos los camaradas de Caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que llevan con estoicismo”.

Soloaga miente. Sus camaradas no están presos por haber cumplido funciones en una época difícil. Sus camaradas están condenados por homicidios, secuestros, torturas y desaparición de personas, entre otros delitos. Sus camaradas están presos por realizar los peores delitos que puede cometer el ser humano. Por acciones deshonrosas y cobardes que afectaron a todas las instituciones armadas y que injustamente debieron cargar durante años verdaderos militares argentinos que por una mera cuestión cronológica nada tuvieron que ver con esos hechos.

Tampoco llevan su condena con estoicismo. Atribuyen a Zenón de Citio, padre de la escuela filosófica estoica, decir que el “fin es vivir conforme a la virtud”. ¿Qué virtud puede tener una persona que secuestró, torturó y privó de la vida a un semejante y que ni siquiera le otorgó el derecho a su familia de tener una sepultura? Los camaradas a los que se refiere Soloaga llevan su condena con el oprobio que corresponde a quien transitó la vida en la indignidad.

"Actitud desmesurada" y "represalia ideológica": Pichetto y López Murphy cuestionaron la sanción al general Soloaga

Algunos medios gráficos y algunos -pocos- referentes políticos se han manifestado irritados y sorprendidos por la determinación del Ministro Jorge Taiana de iniciar actuaciones disciplinarias al mencionado General,¿Qué resolución esperaban entonces por parte del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de su Ministro de Defensa respecto a un general que en un acto oficial reivindica a un colectivo de reos condenados por los delitos descriptos precedentemente? No hacerlo involucraría una abdicación en el ejercicio de sus responsabilidades de conducción y un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En un editorial del 3 de mayo, un centenario diario reprueba la determinación del Ministro Taiana “al entender capciosamente que [Soloaga] reivindicó la dictadura miltar”. Uno no puede menos que preguntarse de qué otra manera interpretar la opinión que pueda tener Soloaga respecto al denominado Procesos reivindica a quienes cometieron los peores delitos durante ese período histórico. Lo que en efecto parece capcioso es todo el editorial de ese diario y un oxímoron suponer que un oficial superior que defiende y reivindica a terroristas de Estado pueda tener valores democráticos.

Tal vez más preocupante que un clásico editorial jurásico sean las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, quien a través de Twitter, el día 3 de mayo, solicitó al Ministro Taiana que “revierta la sanción injustamente impuesta al General Rodrigo Soloaga”. Uno debe suponer que el Ministro porteño discierne que Soloaga presidía una Comisión de retirados e hizo esas declaraciones – uniformado – en un acto oficial del Ejército Argentino. No las hizo un vecino cualquiera en una reunión de consorcio. Entonces hay que suponer que al Ministro Burzaco le parece “injusto” que un superior en la cadena de mando sancione a un subalterno que reivindica a camaradas que cometieron todo tipo de delitos graves. Él también es Ministro, y responsable de una fuerza que si bien no es militar, tiene personal armado y una organización vertical. No puedo entonces dejar de preguntarme cuál sería el posicionamiento de Burzaco frente a una situación afín, ¿no aplicaría sanciones a un oficial que revindique, por poner un ejemplo, el accionar de policías que estén involucrados en narcotráfico, espionaje ilegal u otras formas de corrupción? Quiero suponer que aplicaría las sanciones correspondientes y que simplemente el Ministro Bruzaco tal vez no haya entendido la representatividad corporativa y el contexto institucional en el que Soloaga hizo esas declaraciones.

*Juan Lopez Chorne, Director Nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz