Para Estados Unidos, no hay genocidio en Gaza

Las posiciones de Estados Unidos y Brasil difieren, sensiblemente, respecto de la guerra desatada por Israel en la Franja de Gaza. El asunto fue tratado al final de la bilateral de hoy entre el Secretario de Estado, Antony Blinken, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos coincidieron en la necesidad de poner fin al conflicto lo antes posible. Pero Blinken sostuvo que ese proceso de “pacificación” debe impedir a Hamas realizar un nuevo ataque contra Israel, al estilo del ocurrido el 7 de octubre último.

Blinken manifestó sus diferencias con las expresiones del jefe de Estado brasileño que, en una conferencia de prensa en Addis Abeba, comparó la tragedia vivida en Gaza con el Holocausto. Así lo informó el diario New York Times, que cubrió el encuentro en Brasilia. Este medio indicó, también, que en “un intercambio franco”, Blinken le señaló a Lula la apuesta de Washington a conseguir la liberación de los rehenes detenidos por Hamas.

De acuerdo con el NYT, quién comentó el episodio fue un “funcionario de alto rango del Departamento de Estado”, quién habló en la condición de anonimato durante el vuelo entre el distrito federal brasileño y Río de Janeiro. Señaló, también, que el intercambio entre ambos protagonistas se dio en un “clima tranquilo y de respeto mutuo”. Lula manifestó su condena a los ataques de Hamas a Israel, pero también subrayó la ferocidad de los bombardeos y acciones militares israelíes en Gaza, que han matado miles de niños palestinos.

Lula-Blinken, una bilateral muy afinada

Al comenzar esta tarde la cumbre de los Cancilleres del G20, el ministro Mauro Vieira admitió que la reunión, de dos días, tiene dos puntos esenciales. “Hoy iremos a discutir el papel del G20 para aportar soluciones a las tensiones internacionales”.

Añadió que “el G20 fue concebido como un foro privilegiado para la discusión de cuestiones financieras y de desarrollo, y de las herramientas para enfrentar los desafíos”.

Pero admitió que “delante del cuadro que se vive en el mundo, este foro internacional puede desempeñar un papel fundamental para reducir los conflictos, además de avanzar en la agenda de desarrollo sustentable”.

El canciller señaló que “Brasil no acepta un mundo donde las diferencias sean resueltas mediante el uso de la fuerza militar”. También sostuvo que “una parte significativa del mundo hoy prefiere la opción por la paz y no acepta verse envuelta en conflictos impulsados por naciones extranjeras”. Concluyó con la siguiente sentencia: “Brasil rechaza la búsqueda de hegemonías, sean antiguas o nuevas. No nos interesa vivir en un mundo fracturado”.

