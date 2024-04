Ser emprendedores, dedicados, responsables e inclusivos, valores claves para un proceso de mentoring y liderazgo con corazón

Hace unas semanas me hablaron del restaurante Alamesa, que comenzó sus operaciones el pasado primero de marzo, y que está atendido totalmente por 40 jóvenes neurodiversos, con distintos tipos de características. Hice una reserva, que me costó lograr y el miércoles 3 de abril fui, por primera vez.

Estuve leyendo sobre este emprendimiento de Fernando Polack, médico pediatra e infectólogo que lideró las pruebas de Pfizer para el COVID. Fernando tiene una hija neurodiversa, y contó en varios medios que se cansó de tanta palabrería y sugerencias que distintas personas le daban para el cuidado de su familia, y un día se agotó y dijo: “Basta de palabras, ¡Vamos a trabajar!”, y así comenzó el proyecto más importante de su vida.

Alamesa es un restaurante, donde trabajan en distintos turnos, 40, sí cuarenta personas neurodiversas. Su cocina no tiene fuego ni cuchillos, durante tres años se dedicaron a diseñar procesos que determinan con certeza qué hacer y cómo atender cada acción dentro de un restaurante. Por ejemplo, ofrecen doce platos, todos de excepcional calidad, cada uno tiene un color asociado (platos realizados a mano por una artista artesana), un proceso de cocción (creado por un gran chef, quien trabajó en restaurantes Michelín y estuvo en canal Gourmet), con condimentos preparados en frascos que están asociados por el color al plato, y decenas de detalles increíbles en el diseño del restaurante, desde un ambiente acústico para que un autista no tenga inconvenientes, hasta el diseño de la luz y ambientación, y con uniformes impecables (diseñados y elaborados a mano representando valores de diversidad por un gran diseñador).

Alamesa no está creado para tener chicos especiales de ayudantes, Alamesa está creado para que ellos sean los protagonistas. Se turnan para que cada día los empleados, en distintos horarios y actividades, realicen un trabajo real, concreto, que produce valor tangible: una buena comida en un excelente restaurante.

En el restaurant se respira y siente respeto, no caridad. No se trata de tener entretenidos a chicos en tareas marginales, satisfaciendo así un deber moral de integración. No se trata de tener a los chicos ocupados. Se trata de que tengan un trabajo real y se sientan útiles produciendo valor. ¡Es tiempo de emprender! Muchos se preguntarán cómo es posible y la respuesta es sencilla, como dice Fernando Polack: Pocos pueden crear un menú, pero todos pueden cocinar.

Llevo muchos años liderando prácticas de Recursos Humanos y también compañías, y tenía que ver esto con mis propios ojos, así que me propuse visitarlo y fui, esperanzada de ver algo diferente y me quedé sorprendida del nivel de calidad, servicio y exclusividad que tuve oportunidad de vivenciar. Me senté, cada posición de la mesa tiene un individual con una letra donde hay que llenar un formulario para que responda a la automatización del proceso. Disfruté un salmón al panco con papas aplastadas y tomates Cherry increíble, de postre pedí un Suspiro limeño, que quienes tuvieron oportunidad de visitar Perú saben muy bien del sabor especial de este postre típico de este país. Quienes me atendieron lo hicieron de forma excepcional, nos trajeron unas bandejas de panes riquísimos para degustar con una pasta de humus, y nos preguntaron si necesitábamos algo en varias oportunidades. Claramente un nivel de servicio digno para estar en el radar de las nominaciones Bib Gourmand de la guía Michelín.

¿Cómo es posible que este emprendimiento haya logrado este nivel de calidad excepcional? Claramente, hay preparación, hay dedicación, hay liderazgo, y hay un ingrediente indispensable para un gran éxito: hay corazón. Y por sobre todo hay respeto. Respeto por el servicio, por el comensal, por la comida, por la calidad, por los equipos de trabajo, y por los procesos.

Tuve la oportunidad de hablar con Fernando Polack, como así con Alejandra Ferrari y Sebastián Wainstein, también pude saludar a un gran chef, quien había tenido la oportunidad de contratar para lucirse en la pantalla del canal Gourmet, el chef Takehiro Ohno.

Esta es una de las experiencias más enriquecedoras que recomiendo a toda persona que quiere ir a un restaurante a degustar de un rico plato en un hermoso ambiente y también lo recomiendo a directores de Recursos Humanos que quieran aprender de qué hacer en Diversidad e Inclusión. No se trata de emprender con nuestra mirada, sino emprender con la mirada del otro. Estamos hablando de 40 jóvenes que tienen un trabajo reglamentado, que los respetan por su HACER, ¡que tienen un HACER! No miro a quien me sirve por SER neurodiverso, no me meto en cuestionamientos del SER. Respeto el HACER, veo un emprendimiento argentino orientado al HACER, que produce VALOR REAL, que es un ejemplo para empresarios y emprendedores en general, y para gastronómicos en particular. Lo presentan como un restaurante que emplea gente neurodiversa, y es un lugar de exquisita comida y servicio, donde sus empleados, líderes y dueño nos muestran que cuando uno quiere ¡puede! No hay excusas, hay responsabilidad, hay respeto, innovación y hay un producto que es el HACER hecho realidad.

Los invito a ver todas las notas que hay en los medios, y principalmente su Instagram https://www.instagram.com/alamesaresto Alamesa es un ejemplo donde Liderazgo se escribe con C de Corazón, la fuerza para entender y demostrar que no hay límites. Aquí hay varias C, hay corazón, carisma, confianza, cooperación, coraje, compromiso, constancia, cuerpo, conocimiento, comunicación, criterio, y coherencia. Aquí encuentro que Liderazgo es integrar con respeto y con foco al HACER. Como dice Polack: ¡Basta de hablar! ¡Vamos a trabajar! Agrego, basta de hablar, disfrutemos un rico almuerzo, están abiertos al mediodía, de miércoles a domingo, y el site de reservas está en el link de Instagram https://www.instagram.com/alamesaresto/

*Actual Chief People Officer de Visma Latinoamérica. Ejecutiva líder en la industria de medios del ámbito local e internacional. Autora del libro “El liderazgo se escribe con C. Corazón, la fuerza para entender y demostrar que no hay límites”. https://www.linkedin.com/in/marisapineiro