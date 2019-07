Este domingo por Net TV: Axel Kicillof con Fontevecchia

Luego de las numerosas repercusiones que generó el reportaje de Jorge Fontevecchia al economista Guillermo Nielsen el fin de semana pasado, este domingo el CEO de Perfil Network entrevistará al otro protagonista de la polémica: el exministro de Economía y candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El exsecretario de Finanzas de Roberto Lavagna y asesor en materia económica del candidato presidencial Alberto Fernández, generó roces dentro del Frente de Todos al definir a Kicillof como un "ignorante" y afirmar que "es un marxista disfrazado de keynesiano".

Para el referente económico de Alberto Fernández, "Kicillof es un ignorante"

Sus dichos generaron la pronta respuesta de Fernández quien se apresuró a aclarar que Nielsen "no es su referente económico". "Si esa es su opinión la respeto, pero no estoy para nada de acuerdo".

"Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico. Guillermo acompaña con alguna información precisa que le pido sobre el tema deuda, pero es la opinión de Guillermo y no la mía. Quisiera que me dejen a mí decidir quiénes son los que pueden hablar por mí, no que lo decidan los diarios. Nielsen no es referente mío. Tengo la mejor opinión de Axel. Si hay algo que está lejos de Axel es la ignorancia", remarcó Fernández en declaraciones a Radio 10, en el programa Secreto de Sumario.

Kicillof, por su parte, evitó referirse al tema. Hasta ahora. Este domingo desde las 22 Net TV no te pierdas un nuevo programa del ciclo de entrevistas Periodismo Puro, donde el candidato a gobernador no dejará pregunta sin respuesta.

