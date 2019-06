Proceso a la Conadep del periodismo: "Hay que incentivar la autocrítica"

Fernando Ruiz, Martín Becerra y José Crettaz son voces reconocidas de la comunicación. Tras los dichos de Dady Brieva reclamando una "Conadep del Periodismo", los especialistas mencionados conversaron con Jorge Fontevecchia sobre el rol de los medios y la relación con la política, en una entrevista que será emitida este domingo 23 de junio a las 22 por Net TV. "El periodismo argentino tiene poca afición cotidiana a una mirada crítica sobre su propio quehacer", expresó Becerra. A su turno, Ruiz aseguró que "hay que incentivar permanentemente el proceso de autocrítica del periodismo; ver qué hemos hecho mal y qué se puede hacer mejor".

Fontevecchia inició la charla destacando lo que había dicho el integrante de Midachi, resumiendo lo que piensan numerosas voces del kirchnerismo, que consideran a la prensa como responsable de muchas de sus penurias, tanto políticas como judiciales.

Asi Fernando Ruiz consideró respecto a lo que había dicho Brieva que "no me pareció algo para tomar en serio. Tampoco lo es llamarlo a Dady para opinar sobre asuntos políticos, más allá del respeto y el cariño que se le tiene por otras razones. Pero sí hay un punto que puede resultar interesante que es el de la autocrítica. Algo que todas las profesiones deberían hacer permanentemente. Hay una suerte de sobrecarga sobre la culpa de la clase política. Y, en paralelo, una especie de subestimación de las culpas que les caben a las distintas profesiones. Es algo que le cabe al periodismo y de manera muy fuerte. Pienso que la fundación de Fopea en 2002 es un intento de generar una institucionalización de esa autocrítica necesaria. No creo que haya que dramatizar lo de Brieva. Sí hay que incentivar permanentemente el proceso de autocrítica del periodismo. Ver qué hemos hecho mal y qué se puede hacer mejor".

En los 12 años del kirchnerismo ingresaron a la profesión periodística colegas que vivieron un contexto que era el del periodismo militante.

Crettaz se mostró de acuerdo con Ruiz, indicando que "también deberíamos enfocarnos en la formación de los nuevos periodistas. Así uno puede pasar de la foto a la película. La palabra Conadep de por sí ya se refiere al pasado. Tiene una carga simbólica esencial. Y a la autocrítica de los que ya tienen algún recorrido hay que sumar otros factores. En los 12 años del kirchnerismo ingresaron a la profesión periodística colegas que vivieron un contexto que era el del periodismo militante. Periodismo militante de lo que lo que fuese: unos de un lado, otros del otro. Por lo tanto, hay que recuperar una definición común, volver a ponernos de acuerdo sobre qué es hacer periodismo y para qué está el periodismo en la sociedad. Incluso antes de la fundación de Fopea hubo otros intentos: la Asociación de Periodistas, la misma Academia Nacional de Periodismo; intentos que reflejan esa búsqueda de autocrítica a la que se refería Fernando. No sé cuánto de esto les llega a los jóvenes periodistas. Por eso me parece importante poner el foco en la formación".

Esas impresiones fueron corroboradas por Martín Becerra, que coincidió en que lo de Brieva "fue un exabrupto", pero opinó que el renocido humorista "no es una persona que se aboque a analizar estas cuestiones. Creo que también es lógica y necesario la existencia de miradas externas, que provengan de la profesión o desde el campo de las comunicaciones. Hay muchas miradas sobre el periodismo que también podrían calificarse como exabruptos. Cosas que dicen personas de otras profesiones, gente muy popular y masiva. Dady también es una figura popular. Y coincido en que es bueno aprovechar esta declaración como un puntapié para incentivar una mirada introspectiva sobre procedimientos y normas."

