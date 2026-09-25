Caso Agostina Vega: Barrelier irá a juicio y la querella pide que investiguen a otras tres personas

La causa del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, entró en una nueva etapa. Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el crimen, no se opuso a la elevación a juicio dentro del plazo previsto y la medida quedó firme. Permanece detenido con prisión preventiva y deberá responder por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Además, se enfrentará a un debate unificado que incluirá también un expediente previo por tentativa de abuso y privación ilegítima de la libertad cometido en 2025 bajo un patrón similar.

En diálogo con PERFIL, Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de Agostina, confirmó que la querella pidió ampliar la imputación contra Marianela Palmero y reclamó que también sean investigadas Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz. El planteo apunta a determinar qué ocurrió dentro de la vivienda de barrio Cofico durante las horas posteriores al crimen y antes del allanamiento.

La acusación del fiscal Raúl Garzón sostiene que la víctima, de 14 años, fue llevada hasta la vivienda de Barrelier, ubicada en Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, donde habría sido abusada y asesinada. Su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra, una semana después del momento en que los investigadores ubican el crimen.

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Barrelier llegará al debate junto a Eugenia Ludmila Ascarruz, acusada de encubrimiento, quien tampoco se opuso a la elevación a juicio. Sin embargo, Soledad Andreani, Marianela Palmero -expareja de Barrelier-, Osvaldo Fassetta y Matías Jesús Córdoba, también imputados por encubrimiento agravado, rechazaron la resolución. Sus planteos deberán ser analizados por el Juzgado de Control. La Justicia, además, rechazó la prisión domiciliaria solicitada por Andreani y la excarcelación de Córdoba.

Sobre Palmero, la querella sostiene que permaneció durante 36 horas en la casa mientras, según la hipótesis de la acusación, el cuerpo de Agostina todavía se encontraba allí.

El celular de Barrelier reveló sus mensajes con Agostina y más de 300 búsquedas pornográficas previas al crimen

Alaniz también señaló que los espacios donde se habría desarrollado el crimen eran de uso común y recordó que la propia imputada declaró haber escuchado gritos provenientes de la habitación utilizada por Barrelier.

“Ella estuvo 36 horas con el cuerpo sin vida de Agostina en la casa y los lugares donde se habría desarrollado el hecho eran de uso común. Ella escuchó gritos. ¿En 36 horas no fue al baño? ¿No salió de la casa? ¿No fue a la parte de adelante?”, cuestionó Alaniz.

La querella también pidió imputar a Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz, quienes, según Alaniz, estuvieron y durmieron en la casa antes del allanamiento. Además, sostuvo que habrían facilitado información a Barrelier antes del hallazgo del cuerpo.

El planteo quedó ahora sujeto a lo que resuelva el Juzgado de Control. Alaniz anticipó que, si el pedido no prospera en esta instancia, la querella volverá a impulsarlo durante el juicio oral.

Los mensajes con Agostina y las búsquedas pornográficas de Barrelier

Una parte central de la prueba que llegará al juicio surgió de los teléfonos y la computadora de Claudio Gabriel Barrelier. El análisis permitió reconstruir los contactos previos con Agostina y una serie de búsquedas que los investigadores consideran relevantes para determinar si existió una planificación.

Agostina conocía a Barrelier por la relación que él había mantenido con su madre, Melisa. El 22 de abril publicó una foto con él en Instagram, donde le agradecía la confianza y decía quererlo “como a un papá”. Barrelier hizo una captura de esa publicación y comenzó a escribirle por privado. El primer mensaje registrado fue el 8 de mayo. Ella no respondió. Volvió a contactarla el 15 y, al día siguiente, la adolescente retomó el intercambio.

En paralelo, según la información incorporada al expediente, Barrelier realizó más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con vínculos entre padrastros e hijas y entre adultos y menores de edad. Los investigadores también encontraron material descargado.

El análisis de una computadora derivó además en otra causa contra Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil. El dispositivo había sido entregado durante una indagatoria por Marianela Palmero, quien también proporcionó voluntariamente la clave de acceso.

El hallazgo de fotografías y videos provocó la apertura de un expediente separado en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina: “Palmero estuvo 36 horas en la casa con el cuerpo sin vida de Agostina"

Las horas previas al crimen de Agostina

La acusación también reconstruyó los movimientos del 23 de mayo. Agostina estaba con su madre y sus hermanos cerca de un partido de fútbol en General Mosconi. En distintos momentos, Barrelier quedó a solas con ella y consiguió su número de WhatsApp.

Esa noche se dirigió a un kiosco con Osvaldo Fassetta, actualmente acusado de encubrimiento. Según la investigación, Fassetta atravesaba problemas económicos por una deuda cercana a los 400 mil pesos. Antes de volver a su casa, Barrelier habría llamado a Melisa y le pidió que acompañara al hombre porque se encontraba mal anímicamente.

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Para los investigadores, aquel pedido habría tenido otra finalidad: alejar a la madre de Agostina y facilitar que la adolescente saliera de su casa. En el teléfono de Barrelier encontraron además una búsqueda sobre cuánto costaba un viaje en Uber desde la vivienda de la familia Vega hasta su domicilio de Cofico.

El fiscal ubica el ingreso de Agostina a la casa -ubicada en Juan del Campillo al 800-, a las 22.55 del 23 de mayo y sitúa la muerte a las 2.48 del día siguiente. Esa última hora no pudo establecerse de manera exacta mediante la autopsia: surge de la reconstrucción de movimientos, actividad telefónica y otros elementos reunidos durante la investigación.

El otro ataque por el que Barrelier llegará a juicio

El juicio incorporará además otro episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando una joven de 20 años habría logrado escapar semidesnuda de la misma vivienda y pedir ayuda. Por ese hecho, Barrelier está acusado de privación ilegítima de la libertad calificada y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

La Fiscalía investiga las similitudes entre ambos casos. Consultado sobre si había encontrado coincidencias en la forma de actuar, Garzón respondió: “Muy similar”.

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Según la investigación, las dos jóvenes habrían llegado a la vivienda en un contexto de confianza. El perito Martín Argibay analizó que la propia casa podía funcionar como un entorno que transmitía seguridad porque allí vivían Palmero y la hija pequeña de la pareja. También se incorporaron fotografías y videos de 2024 en los que aparece una mujer atada, mientras los investigadores intentan determinar la identidad del hombre que aparece junto a ella a partir de características físicas como tatuajes y anillos.

La casa de Cofico

Dentro de la vivienda, la investigación puso especial atención sobre una habitación del frente a la que, según distintos testimonios, nadie podía ingresar cuando Barrelier estaba allí.

La casa de Cofico donde habría ocurrido el crimen y los muebles que la querella considera evidencia

Palmero declaró que era habitual que llevara mujeres a esa habitación y presentara esos encuentros como “reuniones”. También afirmó que en algunas oportunidades escuchó ruidos o gritos y que Barrelier le enviaba mensajes para pedirle que subiera el volumen de la música para que su hija no escuchara.

La Fiscalía sostiene que Agostina ingresó allí la noche del 23 de mayo. Entre las pruebas recuperadas aparece una fotografía de la adolescente maniatada sobre una cama. Los investigadores sospechan que pudo haber ingerido alguna sustancia, aunque ese punto todavía debe ser determinado a partir de la prueba científica.

La acusación sostiene que fue abusada sexualmente, apuñalada en reiteradas oportunidades y finalmente estrangulada. La autopsia determinó que murió por asfixia por estrangulamiento manual.

Posteriormente, siempre según la hipótesis fiscal, su cuerpo fue descuartizado y trasladado hasta el descampado donde fue encontrado.

Vaciaron la casa donde vivían Barrelier y Palmero

Con la investigación ya elevada a juicio surgió una nueva disputa. Familiares de Palmero, propietarios de la vivienda de barrio Cofico, comenzaron a retirar muebles y pertenencias del inmueble, luego de que las llaves fueran restituidas por la Justicia.

Entre los objetos retirados estaban los sillones que, según la investigación, utilizaba Barrelier en la habitación donde la Fiscalía ubica el abuso y asesinato de Agostina. Los muebles fueron sacados de la vivienda y quedaron apilados en el exterior, entre otros objetos, restos y basura.

La decisión provocó el rechazo de la querella. Carlos Nayi, abogado de Melisa, la madre de Agostina, advirtió sobre la posibilidad de que se perdiera evidencia material que todavía pudiera resultar necesaria durante el juicio. La familia fue todavía más directa: “Es una lástima porque es evidencia pura”, cuestionó.

Tras los cuestionamientos, la Justicia ordenó retrotraer la situación y disponer custodia sobre la vivienda mientras avanza la causa hacia el juicio oral.

Según la acusación, en ese inmueble ocurrieron los dos ataques por los que Barrelier será juzgado: el episodio de 2025 del que una joven logró escapar, y el abuso y femicidio de Agostina Vega.