Amenazas de bombas a escuelas: los foros de Internet como caldo de cultivo de situaciones violentas

Una decena de colegios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibieron este viernes amenazas de bomba a través de un correo electrónico encriptado. El hecho es similar al que había ocurrido hace unos 10 días en establecimientos de la misma región y, debido a las características del caso, puede inscribirse dentro de una cultura "tóxica" proveniente de foros de Internet, donde los usuarios publican contenido que otras plataformas no les permiten y pueden generar un alarmante "caldo de cultivo".

Según confirmaron fuentes de la investigación a PERFIL, el mail enviado a los colegios contiene un mensaje intimidatorio similar al registrado el pasado 13 de mayo, que quedó en manos del Fuero Penal Juvenil de San Isidro y de la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelitos. Para empezar, ambos llevan el mismo título: "Hay artefactos explosivos en el edificio".

Detuvieron a un joven de 16 años por las amenazas de bomba a más de 10 escuelas en el AMBA

Este aspecto, sumado a otros factores que se hayan en estudio, hace suponer a los investigadores que podría tratarse de la misma persona: un adolescente de 16 años que ya fue detenido por "intimidación pública", tiene un leve síndrome del espectro autista y es un asiduo consumidor de foros de comunidades web.

Aunque en ese último punto pueda recordar a los consumos que tenía Fernando Sabag Montiel -y compararlo es extremo-, el acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tiene varias diferencias pero representa una causa en la que quizá la sociedad debería prestar más atención y mejorar las formas de prevención.

Los mails intimidatorios

"El proceso de evolución humana dura millones de años. ¿Se puede hablar de esto como evolución? ¿Es real la evolución misma, como toda la vida humana? O todo lo que vemos es ficción y nuestras mentes proyectan todo lo que realmente no existe", indica un extracto del texto que se difundió en colegios como el Saint Matthew's de Pilar, el Vicente Pallotti de Turdera y el Bayard de la Capital Federal, donde los escuadrones Antibombas no dieron con ningún explosivo.

El primer mail, por su parte, decía: “La podredumbre viene literalmente de todas partes. Cada año hay muchos ataques a escuelas en todo el mundo, una respuesta a una sociedad podrida. Creado desde el nacimiento del hombre, la esencia misma del mal", mientras que reivindicaba la "Masacre de Belgrado" ocurrida a principios de mayo, donde un alumno de 13 años asesinó a ocho compañeros y un guardia en un colegio de Serbia.

Fragmento del segundo mensaje intimidatorio que llegó a los colegios este viernes.

El primer mensaje que se envió de manera masiva a los colegios.

Investigación del sospechoso

A las casillas de correo de los colegios llegaron mensajes del tipo proton mail, un servicio de correo electrónico cifrado que no puede ser rastreado, pero en caso de que las autoridades pidan la información las empresas deben entregarla. En la segunda ocasión, se usó una herramienta parecida.

El adolescente ya había realizado una amenaza de bomba el pasado marzo a la escuela Riversdale School de Acasusso. En ese momento se hizo un allanamiento en su domicilio donde se secuestraron siete armas y, ahora, se encontraron tres más. Las mismas pertenecen a su padre y están en regla, pero esta situación generó una mayor alarma en las autoridades.

Una pericia psiquiátrica determinó que tiene TGD (trastorno del desarrollo) y Asperger. Además, confirmaron que en su escuela tenía problemas de sociabilización, una maestra integradora y sufría de bullying por parte de sus compañeros.

A la hora de ser indagado, el joven "mostró un conocimiento total de foros" y mencionó una comunidad de videojuegos llamado Proyecto Mila y que jugaba al GTA (Grand Theft Auto). En el mismo había sido "banneado" -bloqueado- en distintas oportunidades y tenía múltiples usuarios con los que volvía a ingresar. Las fuentes indicaron a este medio que es una persona "complicada, que también buscaba pelea en el mundo virtual".

Riverside School, una de las instituciones que recibieron el correo con la amenaza.

Aunque el adolescente admitió haber realizado las amenazas que tuvieron lugar en marzo, se desligó de lo ocurrido a mediados de mayo y dijo que un "hater" (detractor) se había hecho pasar por él para hacerlo. Sin embargo, la Fiscalía de Ciberdelitos llegó a él por uno de los usuarios con los que envió los mensajes electrónicos.

Mientras que un equipo de especialistas de la Justicia de Menores consideró que no es peligroso y "no reconoce la criminalidad de sus actos", las armas halladas en su casa causaron preocupación. Entre ellas había: dos navajas rebatibles, una daga, un cuchillo de caza, una escopeta calibre 410, un revólver 38 Smith y Wesson, una Garand 7.65, dos rifles de aire comprimido y un arco y flechas, además de municiones de diferentes tipos y calibres.

"Tenía la capacidad de acto real", expresó un investigador a este medio, acerca de una mayor gravedad en los hechos, contrafáctica, pero posible.

Búsquedas en Internet y mensajes peligrosos

En el historial de navegación, se encontró que el sospechoso había buscado noticias acerca de la "Masacre de Belgrado" -de la que habla en el primer mensaje- tres días después de que sucedió. También hizo averiguaciones sobre tobilleras electrónicas y amenazas de bomba.

En los sitios en los que interactuaba pueden encontrarse frases como las que usó en la redacción de los mensajes: "Hacer una revolución", "limpiar a la sociedad" y los "seres humanos como esclavos del sistema". Por otro lado, si uno ingresa al Discord de la comunidad mencionada se observan memes del ex militar Aldo Rico, el ex presidente Carlos Menem con armas, por ejemplo.

Según explica el escritor e investigador Juan Ruocco, se trata del "código de una comunidad que manejan una lógica meta-irónica, pero a veces no se sabe si el que participa está haciendo una joda o no". En ese sentido, agrega que aunque se trate de un juego "no le baja la gravedad" porque la línea "es muy fina" y la metáfora o el humor negro se puede malinterpretar y no se sabe cómo puede reaccionar cada individuo.

Sin embargo, Ruocco aclara que muchas veces las comunidades "no tienen nada que ver", como sería este caso, sino que se debe a los usuarios que interactúan en los chats. Para esto existe la figura del moderador, que se encarga evitar que el entorno de la comunidad se vuelva "tóxico y agresivo".

Fernando Sabag Montiel, acusado de intentar dispararle a Cristina Kirchner.

Sabag Montiel, el ciudadano brasileño de 35 años acusado por el intento de magnicidio, ingresaba al sitio Roused.net, el cual fue dado de baja. En el mismo circulaba información altamente altisemita y relacionada con el abuso de menores. De hecho, al hombre se le encontraron fotografías y videos con contenido sexual que involucraban a menores de edad, por lo que posteriormente fue imputado por pedofilia.

"Van generando un idioma propio, en ese idioma propio empiezan a circular un montón de discursos", y varios de ellos pueden ser violentos, señala el investigador y focaliza: "Dentro de esos memes hay algunos que llevan a tomar acciones en el mundo real".

Cabe mencionar que dentro de la ideología de Sabag Montiel hay símbolos neonazis y vikingos (evidenciada en sus tatuajes), relacionados con ideas radicalizadas de extrema derecha. En el caso del adolescente esto no es así; los investigadores estuvieron atentos a esas señales y no encontraron ninguna pista de este tipo.

Análisis de los mails intimidatorios

A la hora de tener en cuenta los textos de los correos que llegaron a los establecimientos educativos los investigadores señalaron tres características: la redacción, el motivo y el petitorio.

En el primer apartado, indicaron que es una "redacción grandilocuente, épica" pero que no tiene una base real política ni religiosa, y no hace ningún tipo de definición en ese sentido. A lo sumo puede sonar algo anárquica, pero no mucho más.

Eso lleva a los otros dos puntos, es decir, no hay motivos y tampoco hace ninguna solicitud de algún tipo. En el caso del hombre acusado de intentar matar a la ex presidenta y su novia, Brenda Uliarte se le encontraron mensajes en los que hablaban en contra de Cristina Kirchner, de ingresar a la deepweb, contratar sicarios e incluso "hacer correr sangre" para "limpiar" la Argentina.

El joven de 16 años fue detenido poco después de que se difundieran los mensajes, los cuales también son investigados sobre si no salieron de algunos de estos foro, ya que se detectó ese mismo día que colegios en India y Trinidad y Tobago también lo habían recibido (en inglés). Fue liberado y quedó a cargo de un tutor, viviendo fuera de la jurisdicción afectada y con la condición de que por el momento no tenga acceso a Internet.

Una persona cercana a la causa comentó que una buena manera de evitar estas situaciones es realizar un seguimiento acorde a estudiantes que puedan manifestar algún tipo de conflictividad y, al mismo tiempo, mejorar las herramientas a la hora de actuar ante las amenazas, haciendo una revisión de los protocolos correspondientes.