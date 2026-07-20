Karina Cáceres, una joven de 22 años que estuvo desaparecida durante seis días, finalmente fue hallada asesinada y su cuerpo fue escondido dentro del pozo ciego de una casa, ubicada en el partido bonaerense de José C. Paz. La mujer era mamá de un nene de 7 años y el principal sospechoso de su femicidio fue detenido en Charata, Chaco, a más de mil kilómetros de lugar donde se cree que habría ocurrido el crimen.

El expediente por su desaparición comenzó el lunes pasado, cuando su pareja se presentó ante las autoridades para informar que no sabía nada de su paradero desde hacía varias horas. Este sábado, la Policía de la Provincia de Buenos Aires comunicó que su cadáver fue localizado en una vivienda de la calle Suecia de la zona de Sol y Verde, del mencionado partido. A partir de entonces, la causa empezó a investigarse como femicidio.

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Según había explicado Ramón, novio de Karina, la última vez que la vio fue en la madrugada del día anterior. En aquel momento, mantuvieron una discusión y cuando se acostó a dormir la joven ya no estaba. En ese sentido, comentó que supuestamente ella solía irse de la casa cuando tenían alguna pelea, pero siempre regresaba.

Tras su renuncia, los investigadores reconstruyeron cómo fueron las últimas horas de la víctima. De esta forma, lograron identificar que alrededor de las 6 de la mañana del lunes una cámara de seguridad captó el momento en que caminaba, llevando una bicicleta, junto a un hombre. La imagen correspondía a un recorrido que había realizado por las calles Finlandia y Austria, por lo que se hicieron rastrillajes en lugares cercanos a esa zona.

De acuerdo a lo consignado por el medio SM Noticias, tras difundirse el video de forma pública, familiares del sospechoso que aparecía junto a ella lo identificaron como Ignacio Daniel González, de 35 años. Además, indicaron que les había confesado por teléfono que había cometido el asesinato y les reveló que colocó el cadáver en un pozo séptico.

La víctima fue captada por una cámara de seguridad caminando junto al principal sospechoso.

Asimismo, informaron que González se dio a la fuga el 13 de julio pasado. Más tarde, se entregó en una comisaría de la ciudad de Charata, en el sudoeste chaqueño. Allí quedó formalizada su detención, en el marco del caso que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 25 (UFI 25) de la Delegación Judicial San Martín.

La Justicia bonaerense pidió trasladar al sospechoso

En el marco de la investigación, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en la casa situada en la calle Suecia, donde personal de Policía, bomberos y peritos de San Miguel dieron con el cuerpo de Karina. Rápidamente, se ordenó que se realice una autopsia para saber en qué circunstancias se produjo su muerte y cuál habría sido la mecánica de la misma.

Karina Cáceres tenía 21 años.

Además, en ese lugar los agentes secuestraron diferentes prendas de vestir de la víctima, ropa que sería similar a la misma que se la ve vistiendo mientras caminaba con el sospechoso -en las imágenes captadas por las cámaras-, y la bicicleta, que había sido cortada en pedazos y descartada.

Según trascendió, la última vez que Cáceres fue vista con vida había formado parte de los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026, el sábado 11 de julio, junto a su pareja y un amigo en común de ambos. Luego de la celebración, habría tenido lugar la discusión con Ramón.

Por otro lado, la Justicia bonaerense ya solicitó el traslado de González desde Charata, que se encuentra a más de 1.040 kilómetros de Jose C. Paz, para que quede a disposición de la UFI 25 sanmartinense. Se esperan los resultados de los estudios forenses y de otras pruebas para saber cómo avanzará la investigación.

FP/fl