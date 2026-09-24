Detuvieron a cinco sospechosos que intentaron retirar US$30.000 y $29 millones de un banco con un DNI falso

Una banda de cinco hombres intentó concretar una estafa millonaria en una sucursal del Banco Galicia ubicada sobre la avenida Francisco Beiró, en el límite entre los barrios porteños de Villa Devoto y La Paternal. Con un DNI apócrifo, buscaban suplantar la identidad de un cliente de la entidad para acceder a los fondos de su cuenta bancaria y retirar US$30.000 y $29 millones.

Antes de que pudieran concretar la extracción, los empleados del banco advirtieron la irregularidad cuando un hombre se presentó para realizar una operación por una suma millonaria. Los empleados señalaron que el mismo hombre ya había intentado realizar una operación similar en otra sucursal de la entidad, ubicada en la zona de San Martín y Beiró.

De acuerdo con lo declarado por los empleados, el DNI falsificado llevaba la fotografía del sospechoso, pero figuraba a nombre de otro cliente de la entidad, por lo que dieron aviso a la Policía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A los tiros en el banco: clientes enfrentaron a una banda armada y molieron a golpes a uno de los ladrones

A partir del llamado de la gerencia, agentes de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad llegaron al banco y comenzaron a identificar al sospechoso, que estaba acompañado por otro hombre.

Durante el procedimiento, los agentes comprobaron que el documento presentado no correspondía con la identidad de quien lo llevaba. Mientras avanzaba la identificación, los policías detectaron además que otras tres personas permanecían en las inmediaciones a bordo de un Fiat Palio gris, estacionado a pocos metros de la sucursal.

Los policías se dirigieron hasta el vehículo y, en presencia de testigos, realizaron una revisión. Allí encontraron el DNI original del principal sospechoso, un elemento que permitió establecer su verdadera identidad.

Se trata de un hombre de 43 años y nacionalidad peruana, señalado en la investigación como el presunto líder de la organización. Según los registros policiales, tenía cuatro antecedentes delictivos, entre ellos uno por estafa y otro vinculado a violencia de género.

Además, los investigadores determinaron que reside en el barrio La Carbonilla, en la zona de La Paternal.

Quiénes son los cinco detenidos

En el procedimiento, junto al hombre de 43 años fueron detenidos otros cuatro sospechosos, todos argentinos.

Entre ellos se encuentra un hombre de 26 años, domiciliado en Quilmes, y otro de 23 años, residente en Villa Madero, partido de La Matanza.

Los otros dos detenidos son hermanos, de 23 y 21 años, y viven en el barrio porteño de Liniers. Uno de los integrantes del grupo habría estado a cargo de conducir el vehículo en el que esperaban los otros sospechosos.

Chaco: ocultaban casi 76 kilos de marihuana en sillones dentro de una concesionaria

Durante el operativo, la Policía secuestró el DNI presuntamente falso utilizado para intentar retirar el dinero, el documento original del principal acusado, el Fiat Palio y cinco teléfonos celulares.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, Secretaría N° 18, a cargo del juez Pablo Frede. Por orden judicial, los cinco hombres quedaron detenidos e incomunicados y fueron imputados, en principio, por los delitos de asociación ilícita, tentativa de estafa y uso de documento público apócrifo.

MV/ML