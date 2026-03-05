La Justicia investiga una serie de denuncias por abuso sexual que habrían sucedido en el Hogar del Padre Cajade, de la ciudad de La Plata, una institución que funciona hace más de 30 años como refugio para niños en situación de vulnerabilidad. En las últimas horas, se conoció la detención de Gustavo Docters Fontana, cuidador y ex empleado del Gobierno bonaerense que está acusado de haber agredido a varios jóvenes.

El educador, que además es militante por los derechos humanos y trabajaba en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, había sido denunciado el 29 de enero pasado, cuando una de las víctimas afirmó que los ataques habrían sucedido en el interior del hogar benéfico y con el tiempo se trasladaron a la vivienda del imputado.

El fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N°11, ordenó la detención de Docters Fontana el martes pasado, y finalmente fue detenido hoy en la casa de su madre por efectivos de la DDI de La Plata de la Policía Bonaerense. Está acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores en concurso ideal”, por los hechos que habrían comenzado en 2015 y luego se extendieron a lo largo de los años.

Según pudo conocer PERFIL, se cree que el cuidador y docente habría cometido al menos seis episodios. Actualmente, algunas de las víctimas tienen entre 14 y 18 años, mientras que otros ya son mayores de edad. Este jueves, se negó a declarar ante los investigadores.

Después de la denuncia, el Hogar Convivencial de la Obra del Padre Cajade lo desvinculó inmediatamente y le prohibió el ingreso y todo tipo de contacto con los chicos y adolescentes. Además, se presentaron como querellantes en el expediente.

El caso comenzó a tomar más fuerza mediáticamente luego de una nota publicada en el diario local El Editor Platense, donde señalaron que el acusado era uno de los adultos que se quedaba a cargo de los chicos en los turnos nocturnos. "Les brindaba ayuda económica a su familia; y tenía una posición de referente dentro del lugar donde vivían y los manipulaba", se menciona en la acusación.

Asimismo, se indicó que Docters Fontana también los ayudaba con la tarea del colegio y los acompañaba a diferentes actividades, mientras que supuestamente "sacaba provecho de la situación de sometimiento emocional y económico" de los jóvenes, para quienes representaba una persona de mucha confianza.

Las denuncias contra el cuidador del hogar en La Plata

Una de las víctimas declaró que al momento del inicio de los abusos tenía 13 años y estos habrían ocurrido a lo largo de cuatro años. Según su testimonio en la imputación del fiscal Garganta, los ataques habrían sucedido en reiteradas oportunidades, "mediante tocamientos en sus genitales como también practicándole sexo oral”.

Hay tres testigos declararon en contra del cuidador, entre ellos una hermana de la víctima, que hoy en día es educadora en el Hogar Padre Cajade y a quien el joven le contó los hechos. Al mismo tiempo, el denunciante declaró ante una psicóloga, un testimonio que fue considerado creíble y que tenía "signos compatibles con el trauma vivido".

El mencionado medio platense informó que, confrontado por las autoridades del hogar, Docters Fontana dijo que lo sucedido había sido con el consentimiento del adolescente y que no fue cuando tenía 13, sino 17, en lo que el representante del Ministerio Público Fiscal calificó de "un desesperado intento de desligarse de la responsabilidad".

Existe otra víctima que denunció haber sido extorsionado. Se trata de un joven que salió de la institución benéfica y que habría sido atacado desde sus 19 hasta sus 26 años. Al parecer, para llevarlo a cabo el imputado habría creado el perfil falso de una mujer en una red social mediante las cuales obtuvo fotos y videos íntimos suyos, y más tarde lo amenazó con difundir esas imágenes.

El educador popular, quien también estuvo en la Región de Casas de Cuidado para las Niñeces y Adolescencia, supo trabajar de forma intermitente en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Su militancia por los derechos humanos es conocida en la región, pero ahora enfrenta una causa por delitos aberrantes por los que podría terminar en prisión si es encontrado culpable.

