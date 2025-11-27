Detuvieron a un hombre por atrincherarse en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

Un hombre fue detenido este miércoles por la noche tras arrojar vidrios y cerámicas desde una ventana de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se había atrincherado, hacia la vía pública.

Fuentes policiales remarcaron que el hecho ocurrió alrededor de las 21:34, cuando el 911 recibió un llamado de alerta. Al arribar, personal de la Comisaría Vecinal 1D confirmó la situación y evacuó la zona como medida de seguridad.

El hombre, que se encontraba al interior del templo cerrado, fue finalmente reducido en una terraza del lado de la calle San Martín. No hubo heridos entre el personal policial y se solicitó apoyo de bomberos para el descenso.

Personal del SAME trasladó al detenido al Hospital Argerich con diagnóstico por consumo de sustancias, se detalló. Todavía se investiga cómo ingresó a la Catedral o dónde se escondió durante el horario de cierre.

Alejandro Russo, actual rector de la Catedral de Buenos Aires, dijo que se trató de "un muchacho que no parecía demasiado sano y quedó encerrado".

"Se habrá escondido en la escalera cuando se hizo la última revisión final. Empezó a tirar las partituras del coro por la ventana y rompió un mosquitero, pero pudo salir para el lado de una terraza que está fuera de uso", contó en comunicación con A24.

Por último, el sacerdote desestimó la situación porque no se perdieron objetos de valor. "No fue nada", declaró y, ante la consulta periodística, detalló que la custodia de la Catedral Metropolitana depende de la Policía Federal.

ML