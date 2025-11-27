El exabogado de Wanda Nara fue detenido tras un allanamiento en Nordelta por estafas

El mediático abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido tras un allanamiento en las últimas horas en la causa en la que se lo investiga por estafas, entre otros delitos.

Según información a la que pudo acceder Perfil.com, se realizaron allanamientos en Nordelta y Beccar, los cuales concluyeron con la detención de Payarola.

La pesquisa comenzó tras las denuncias de los damnificados Maria Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Debora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

Los procedimientos fueron autorizados por el Fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavidez, y llevados a cabo este jueves por la mañana en Nordelta y Beccar.



Uno de los operativos finalizó con el arresto del ex abogado de la mediática Wanda Nara y con el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares.

Payarola es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Payarola está acusado de estafar por un monto millonario en perjuicio del jugador campeón del mundo, Gonzalo Montiel.

Según el juez, el letrado investigado "se ofreció como intermediario y asumió el mandato finalmente otorgado por la familia Montiel para llevar a cabo las operaciones comerciales, abusando a partir de allí de la confianza de las víctimas y desviando en provecho propio el dinero confiado".

Según la denuncia de Montiel y su familia, la cifra de la estafa de la que habrían sido víctimas es de alrededor de 700 mil dólares, incluyendo unos 300 millones de pesos correspondientes al premio por ganar el Mundial de Qatar con la selección argentina.