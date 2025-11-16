El falso viaje, la pista de las cámaras y los rastros de sangre

El 1 de junio de 2023, Cecilia Strzyzowski (28) se despidió de su familia porque tenía en mente hacer un viaje. Les dijo a su mamá y sus amigas que el plan incluía pasar la noche en la casa de sus suegros y volar desde Corrientes con escala en Buenos Aires para instalarse un tiempo en Ushuaia. Ese viaje nunca ocurrió. A las 9.16 del 2 de junio, las cámaras registraron su ingreso a la vivienda de los Sena. Nunca más salió.

Entre las 12.13 y las 13.30, la investigación ubicó dentro de la vivienda a César Sena, pareja de la joven, junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. En esa franja horaria se cree que César mató a Cecilia.

A las 17, Fabiana González ingresó a la vivienda y salió poco después conmocionada. En una declaración posterior dijo haber visto “un bulto envuelto en una manta marrón”. Una hora más tarde, a las 18, Gustavo Obregón habría ayudado a trasladar ese bulto fuera del domicilio hacia el campo familiar, donde la hipótesis del expediente ubica el inicio de la quema del cuerpo.

Las cámaras reforzaron esas sospechas al registrar a integrantes de la familia Sena moviendo bolsas con actitud nerviosa. Mientras tanto, la secuencia se extendía al predio rural: Gustavo Melgarejo, casero del campo, y Griselda Reinoso, encargada de la chanchería, quedaron vinculados a la tarea de mantener encendido un fuego intenso durante horas, una acción que –según la causa– permitió reducir el cuerpo antes de descartarlo en el río Tragadero.

El análisis forense cerró el círculo: restos óseos hallados en el campo y en el río correspondían a una única persona adulta. Entre ellos había fragmentos de cráneo, evidencia clave que dio sustento a la hipótesis de incineración y posterior descarte.

En los días siguientes, mientras la familia de Cecilia intentaba obtener respuestas, César Sena participó de actividades vinculadas con la campaña electoral de sus padres, quienes por entonces eran candidatos del Frente Chaqueño. En algunas imágenes se lo observa con arañazos visibles en el cuello. Paralelamente, los mensajes que los padres de Cecilia enviaron a la familia Sena quedaron sin respuesta. La versión que recibió la familia Strzyzowski fue que la pareja había discutido y que desde ese momento no volvieron a tener noticias de ella.

El 8 de junio, la pareja de la joven declaró como testigo en la Comisaría Tercera y sostuvo que Cecilia había salido caminando tras una discusión. Sus dichos no coincidieron con los registros de cámaras ni con los horarios relevados, por lo que la fiscalía pidió medidas urgentes. El 9 de junio se ordenó un allanamiento a la casa de sus suegros y una captura internacional. En ese procedimiento, que se extendió por casi diez horas, se encontraron rastros biológicos compatibles con sangre en distintos sectores de la vivienda y en vehículos de la familia. También se secuestraron municiones, una sierra de carnicero y seis millones de pesos en efectivo.

El 10 de junio, la pareja de Cecilia se entregó voluntariamente. Ese día llegó un informe clave: la última señal del celular de la joven se había registrado entre Tres Orquetas y Tirol, en un predio rural donde la familia Sena posee una chanchería. El allanamiento inmediato al lugar permitió hallar restos óseos en una zona de quemazón. Allí quedaron detenidos el casero del predio y su esposa, quienes cumplían funciones en el lugar.

Los análisis forenses determinaron que los restos encontrados en el campo y en el río Tragadero pertenecían a una única persona adulta, incluidos fragmentos de cráneo. La secuencia reconstruida por la investigación delineó roles diferenciados: una presunta intervención inicial dentro de la vivienda y un conjunto de acciones posteriores destinadas a ocultar lo ocurrido.