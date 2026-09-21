El profesor de boxeo asesinado en Colegiales conocía al joven detenido: investigan si tuvieron una pelea antes del crimen

La investigación del crimen de Gonzalo Andueza, el profesor de boxeo de 40 años asesinado de un balazo en el abdomen en Colegiales, dio un nuevo giro al conocerse que la víctima y el presunto agresor se conocían y que el homicidio se habría desencadenado tras una discusión vinculada a sus disciplinas de lucha.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el espacio verde ubicado en la esquina de Moldes y Aguilar, lindero al Parque Ferroviario Colegiales. Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad sobre la presencia de un hombre herido. Los agentes encontraron a Andueza tendido en el suelo.

De acuerdo a lo que contaron sus acompañantes, caminaban por la plaza cuando escucharon un estruendo y, segundos después, vieron que el hombre se había desplomado por una herida de arma de fuego localizada en el abdomen.

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Una ambulancia del SAME trasladó a la víctima al Hospital Pirovano, donde permaneció internada hasta el mediodía del domingo. Pese a la atención médica, murió como consecuencia de la gravedad de la herida.

La esquina de Moldes y Aguilar, en Colegiales

El mensaje de despedida que publicaron desde el gimnasio

Una de las principales hipótesis que analiza la fiscalía es que Andueza y el joven detenido se conocían y que el crimen pudo haber ocurrido después de una discusión.

Ambos habían participado de una reunión junto a otros alumnos del gimnasio donde trabajaba Andueza. El grupo salió después hacia un bar de Palermo y, más tarde, se trasladó hasta la zona del Parque Ferroviario Colegiales.

Durante la noche se habrían producido varias discusiones entre la víctima y el acusado relacionadas con la práctica del boxeo y otras artes marciales. El último altercado habría ocurrido poco antes del disparo.

El arma de fuego, los cargadores y las municiones secuestrados

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La investigación busca determinar si existía un conflicto previo entre ambos y qué desencadenó el ataque. Por el momento, no se trata de un robo, ya que la principal línea de investigación apunta a un enfrentamiento. Acto seguido, el sospechoso se habría refugiado en una vivienda que había pertenecido a su madre, ubicada a pocas cuadras del lugar.

Según la información aportada a la causa, durante la mañana intentó comunicarse con uno de los jóvenes que había estado con el grupo esa noche para saber si Andueza había sobrevivido. Dicho mensaje no tuvo respuesta. El detenido habría visto en un grupo de WhatsApp del gimnasio que los integrantes hablaban de la muerte del profesor y buscó confirmar la información.

Quién es el detenido por el crimen de Colegiales

Los investigadores lograron identificar el lugar donde se encontraba el principal sospechoso. Se trata de un joven de 25 años, que fue detenido cerca de las 19 del domingo cuando salió de un inmueble ubicado sobre la avenida Cabildo al 100, en Palermo, y estaba por subir a un vehículo solicitado mediante una aplicación.

El joven de 25 años detenido como principal sospechoso por el crimen

Avenida Cabildo al 100, donde fue detenido el joven de 25 años sospechado por el crimen

Al momento de la detención, llevaba una mochila negra. En su interior, los policías encontraron una pistola Taurus Millennium calibre 9 milímetros, tres cargadores y 34 municiones, además de un teléfono celular.

De momento, la investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 32.

MV/ML