El hombre de 41 años fue asesinado de un balazo en el abdomen en una plaza del barrio porteño de Colegiales durante la madrugada del domingo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde murió horas más tarde. Por el crimen, la Policía de la Ciudad detuvo a un joven de 25 años, señalado como el principal sospechoso.

Se trató de un hecho que se registró alrededor de las 4:14 de la madrugada del domingo, en la plaza ubicada en la intersección de las calles Moldes y Aguilar.

A partir de los testimonios recabados por los investigadores y los llamados de vecinos al 911, la víctima, identificada como Gonzalo Andueza, quien se desempeñaba como entrenador de boxeo, caminaba por el centro del parque cuando se escuchó un fuerte estruendo. Andueza se desplomó al suelo tras recibir un impacto de bala en el abdomen, mientras que el atacante huyó a pie del lugar. Una ambulancia del SAME trasladó al hombre al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica. Sin embargo, murió cerca del mediodía del domingo.

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La esquina de Moldes y Aguilar, en el barrio porteño de Colegiales, donde ocurrió el crimen

La pistola Taurus Millennium 9 milímetros secuestrada por la Policía de la Ciudad

Andueza era entrenador de boxeo. Tras conocerse su muerte, amigos y allegados lo despidieron a través de las redes sociales con mensajes en los que pidieron justicia.

La zona de avenida Cabildo al 100, en Palermo, donde fue detenido el sospechoso

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En esta misma línea, los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona y a tomar declaraciones de testigos. Sus tareas quedaron a cargo de personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que logró ubicar a un sospechoso frente a una vivienda ubicada sobre avenida Cabildo al 100.

Solo unas horas después, el joven, de 25 años, salió del inmueble e intentó subir a un vehículo solicitado mediante una aplicación. En ese momento, los policías lo interceptaron y concretaron su detención.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila negra que llevaba consigo. En su interior encontraron un teléfono celular, una pistola Taurus Millennium calibre 9 milímetros, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Ahora, los peritos deberán determinar si el arma secuestrada está vinculada con el homicidio.

El joven de 25 años detenido por el crimen de Gonzalo Andueza en Colegiales

En esta investigación intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 32 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14.

MV/ff