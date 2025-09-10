Empleada doméstica fue despedida y sacó un préstamo millonario a nombre de su ex jefa

Una empleada doméstica sacó un préstamo millonario a nombre de su ex jefa, después de que la despidiera, tiempo atrás. El caso sucedió en la localidad de San Javier, en la provincia de Misiones,

Según se pudo comprobar en la investigación, la causa se inició el pasado 29 de agosto, cuando la mujer, de 74 años, denunció que su exempleada gestionó un préstamo a su nombre en el Banco Nación por la suma de $1.168.200. Lo sacó sin el consentimiento de su jefa.

La víctima indicó a las autoridades que la relación laboral había finalizado semanas antes y que al revisar su cuenta bancaria detectó las operaciones.

La mujer hizo la denuncia ante la Policía, lo que provocó la intervención judicial y el posterior allanamiento en una casa del barrio Santa Rita.

Desde la policía de la provincia notificaron que los efectivos incautaron dos celulares y el documento de identidad perteneciente a la denunciante, además de otros elementos de interés para la investigación.

Respecto a la acusada, la justicia dispuso que quede supeditada al proceso judicial mientras dura la investigación. La ex empleada será notificada por una causa penal en su contra.

