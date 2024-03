Un nuevo episodio de inseguridad se vivió en la madrugada de este miércoles 13 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, con el violento asalto que sufrió la periodista de Radio Mitre Mercedes Ninci. Mientras ella, sus hijos y un sobrino dormían en su departamento de Almagro, un grupo ingresó, los mantuvo cautivos durante varios minutos y se robó parte de sus pertenencias.

"Vivimos un infierno", aseguró Ninci en una publicación que hizo en sus redes sociales. Se trata de un video en el que se ve cómo los ladrones abrieron las puertas de placares y muebles de su habitación, revolvieron y tiraron al suelo libros, papeles y elementos, en el afán de encontrar objetos de valor para llevarse.

Sigue la lluvia: se mantiene el alerta por fuertes tormentas y posible granizo en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

"Un grupo ingresó a casa mientras dormíamos y se llevaron todo. Yo estaba con mis cuatro hijos y mi sobrino que vive en casa. Estamos vivos gracias a la Virgen de los Dolores y Mama Antula", escribió en el posteo. "Nos redujeron aquí en mi cuarto, yo estaba con mis cuatro hijos y mi sobrino que vive con nosotros. Desastre. Todo tirado en el piso, en la cama. Bueno, qué decirles", se la escucha decir en el video.

Video: así quedó la habitación de Ninci

En la escena se puede ver la violencia con la que actuaron los ladrones, que arrancaron cajones, abrieron muebles y arrojaron todo lo que estaba a su alcance en la búsqueda de un elemento de valor. Como contó la periodista, durante algunos minutos estuvo junto a sus hijos y su sobrino reducida en la habitación mientras los ladrones revolvían el resto de la casa.

Según se supo, habrían ingresado por un garaje mientras dormían. La periodista radicó la denuncia en la Policía de la Ciudad, que ya investiga el caso para intentar dar con los implicados en este violento asalto ocurrido en el barrio de Almagro. Se llevaron dinero y unos pocos objetos de valor.

Como se sabe, los robos en casas y departamentos en la ciudad de Buenos Aires son una constante. El hecho de que le haya tocado a una persona conocida del periodismo lo pone de manifiesto.

Un chico de 14 años se electrocutó durante el temporal y está en grave estado

El relato de Ninci: "Pedían plata y oro"

"Escucho gritos, me paro, me levanto y veo que por la escalera un delincuente lo traía a mi sobrino agarrado del cuello. Después bajaron mis hijos. Les pedí que se quedaran tranquilos", dijo Ninci en diálogo con TN.

La periodista relató que después los delincuentes los acostaron en su cama y comenzaron a pedirles plata y oro. "Les dije, la verdad ya vendí todo. Me quedaron nada más unos aros y un reloj. Ellos revolvían todo, estaban re nerviosos y uno decía 'no les vamos a hacer nada'". Después, recordó, "mi sobrino hizo una oración al espíritu santo, rezó por ellos y por sus familiares. Yo también rezaba para que termináramos todos vivos. Sabemos que trabajas en Comodoro Py y que sos amiga del Papa, y que trabajas en la tele. No hagas la denuncia porque sabemos donde vivís y si la hacés en los medios o la tele, vamos a matar a los chicos", contó.

"Nos estaban apuntando con armas y no nos íbamos a resistir. La prioridad es la vida", dijo.

Según la periodista, hace unos días habían forcejeado su portón. "Hace mucho tiempo empecé a ver inseguridad en Almagro. Empezó a haber muchos robos", relató.

ASV/ff