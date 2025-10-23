Eduardo Vázquez, el ex baterista de la banda Callejeros que fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Wanda Taddei, fue habilitado a recibir el beneficio de las salidas transitorias a menos de haber cumplido la mitad de su pena. El juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, incorporó su nombre en el Período de Prueba y generó rechazo entre los familiares de la joven que fue prendida fuego frente a sus hijos.

El magistrado dio luz verde a una solicitud de la defensa del músico para sumarlo al mencionado período, por lo que Vázquez podría salir por lapsos de entre 12 y 72 horas. El juez había rechazado previamente este pedido en los años 2021, 2023 y 2024, pero en esta ocasión dio lugar al beneficio, que será apelado por la familia de la víctima y la Fiscalía.

Antes de que declare Pablo Laurta, denunciaron al sitio "Varones Unidos" por violencia de género digital

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según expresó Jorge Taddei, padre de Wanda, aún no fueron notificados por la Justicia acerca de esta decisión pero adelantó que al tomar conocimiento se opusieron tanto el fiscal como el consejo correccional. "Puedo decir que como argentino siento que este es un golpe inútil de un juez por encima de las leyes y su espíritu. De todas maneras, esto aún no está firme", señaló en diálogo con el programa Te Veo Todas las Tardes (Net TV).

En ese sentido, continuó diciendo “Debe evaluar lo que dice la terapeuta de Eduardo Vázquez que dice que mejoró, mientras que el Servicio Penitenciario manifestó que no está en condiciones y los propios fiscales también se lo dicen al Juez. Entonces, ¿qué fallo saca?". Desde el punto de vista social, el papá de la víctima calificó la situación como "espantosa" porque "le da un mensaje equivocado a la sociedad".

“Es alguien que cometió dos delitos más, le faltan 20 años para terminar de cumplir su condena. El juez le está dando la posibilidad de salir a un femicida", expresó Taddei en referencia a la unificación de la pena que hizo la Justicia contra Vázquez por el asesinato de Wanda en 2010, el caso de la masacre del boliche Cromañón en 2004 y por tenencia de plantas de marihuana.

“Me mataron a mi hija, tengo a mis nietos en atención psicológica hace 15 años, mi hija conmovida que debe recurrir a ambas atenciones y podría desear que se quede en la cárcel. Pero el país tiene leyes que se deben adaptar a los pactos que se firman y se tienen que cumplir”, concluyó.

Caso Wanda Taddei: qué dijo la abogada de Eduardo Vázquez

La abogada Solange Carballes, defensora del baterista, remarcó que "a comparación con el encuentro realizado el año pasado, Vázquez mostró significativos avances”, según se desprende de un informe realizado por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal.

Los peritos manifestaron que "no se objetivaron indicadores de riesgo de daño para sí y/o para terceros desde el punto de vista de la salud mental". Por su parte, la psicóloga particular del músico, Irene Corach, indicó que no detectó "obstáculos psíquicos" para que sea incorporado al Período de Prueba y destacó que "logró un cambio reflexivo" y reconoce su responsabilidad en la muerte de su ex pareja.

Eduardo Vázquez y Wanda Taddei.

Al mismo tiempo, la abogada informó que Vázquez se sumó en los últimos años a distintos programas dentro de la cárcel, como el Tratamiento para Agresores de Violencia de Género en Contexto de Encierro y el de Internos Involucrados en Causas de Homicidio, además de formar parte del curso "Por buenas masculinidades", que se dicta en la cárcel.

En tanto, los fiscales Guillermina Padín y Diego Yomha rechazaron la solicitud de la defensa al considerar que debido a la gravedad del delito, la pena impuesta y de que "continúa sin cumplir acabadamente con los objetivos" de su programa de Tratamiento", no contaría con los requisitos para obtener el beneficio, según dijeron los miembros del Consejo Correccional del penal de Devoto, donde está alojado.

Para el ingreso al período de prueba es necesario que se cumplan estas condiciones: que la propuesta al mismo emane del resultado del periodo de observación y de la verificación de tratamiento; estar comprendido en tiempos mínimos de ejecución de la mitad de la pena (quince años para perpetuas); no tener causa abierta u otra condena pendiente; y tener una conducta ejemplar.

El ex baterista de Callejeros -expulsado en 2010 por el femicidio de su pareja- fue condenado en 2012 a 18 años de prisión por "homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta". Al año siguiente, tras la apelación de la familia de Wanda, la Cámara de Casación descartó la existencia de ese estado y agravó la pena a prisión perpetua.

FP/ff