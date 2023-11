Una nueva investigación complica la situación judicial de Daniela Mujica, la docente acusada de cometer grooming y abusar de sus alumnos de la Escuela N°58 en La Plata. Este viernes se conoció la declaración de la madre de otra estudiante y una nueva conversación a través de la plataforma Whatsapp que se encuentra bajo análisis.

Se trata de una causa caratulada como “captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales”, en la cual dio su testimonio María, madre de una alumna de 12 años de otro establecimiento educativo, que denunció a Mujica ante la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de La Plata.

Según relató la mujer, notó un cambio de actitud en su hija y pidió una reunión con los directivos. "Me apartaron del grupo de padres, planteándome que mi hija tenía comportamientos agresivos. Por esta circunstancia mantuve una charla con mi hija y decidimos que viviera un tiempo con su padre", dijo.

Un mes y medio después de esta situación, María comentó que "nada había cambiado" y decidió hablar con Mujica. La docente de 33 años "minimizó los hechos" y consideró que "no eran graves". "Acotando que dado que los nenes están una edad ‘de pajeritos (Sic)’ la molestan y que le reste importancia. Me resonaron las palabras que la docente utilizó”, declaró.

Después, dijo a las autoridades que supo lo que le estaba ocurriendo a su hija. Al parecer "el chico que le gusta, se habían peleado y él no iba a asistir a su fiesta de cumpleaños. Que se habían peleado porque la profe Daniela le dijo que la estaba engañando y que él no era para ella".

La charla que complica a Mujica

Según reveló la madre de la niña en su testimonio, la maestra acusada le habría exhubido capturas de Instagram en las que el chico en cuestión hablaba con otra compañera: “Le preguntaba si sabía ‘chapar’ y mi hija le respondió que no. Entonces le dijo que le iba a enseñar. y me cuenta que Mujica le dijo al chico (delante de ella) que también le iba a enseñar a ‘chapar’”.

La mujer señaló que se desempeña como peluquera y que un día trabajando con una cliente le contó todo lo que estaba pasando con su hija y la docente. “Me preguntó como se llamaba la docente en cuestión. Cuando le dije ‘Daniela Mujica’ se sorprendió, dado que su hijo tuvo conflictos de similares características, y por ello fue apartada del cargo”, agregó.

"Mi clienta me pidió reservar su identidad dado que está transitando un tratamiento de salud", concluyó al decir que no podía creer que Mujica siguiera ejerciendo.

"Un exceso de confianza"

La maestra acusada de abuso rompió el silencio y a pesar de que negó los hechos a los que se la vinculan, admitió que su relación con los estudiantes era de excesiva confianza. En una entrevista a Telenoche, en la que también estuvo presente su abogado, subrayó que no está relacionada a los hechos dados a conocer y que “la información está tergiversada”.

Acerca de los chats que se viralizaron, donde Mujica se mostraba de forma cercana a los estudiantes y hasta decía estar "celosa", explicó que “había un exceso de confianza con los chicos” por la forma en la que les hablaba.

“Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”, aseguró. Su defensor, el Dr. Álvaro Núñez, también hizo hincapié en la imagen que se viralizó de ella donde muestra un tatuaje: “Parece que Daniela le estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos, cuando en realidad son los alumnos que se mandaban entre ellos la foto".

En principio la causa estaba caratulada como grooming, pero tras el conocimiento de conversaciones por redes sociales con sus alumnos menores de edad, la misma fue recaratula como "abuso sexual simple".

