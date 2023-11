La maestra denunciada por abuso y grooming rompió el silencio: "Exceso de confianza con los chicos"

La maestra de La Plata imputada por grooming rompió el silencio y se defendió de las acusaciones de abuso, asegurando que existe un “exceso de confianza con los chicos”, pero aclaró que las fotos que circularon como prueba del acoso a los menores son en realidad “capturas de pantalla realizadas y enviadas entre ellos” de fotos “de carácter personal” de su cuenta de Instagram. Un nuevo testimonio en su contra señaló: “Mi hija era la noviecita de la maestra”.

Daniela Mujica, a cargo de dos cursos de sexto grado de la escuela primaria N°58 de La Plata, fue denunciada por grooming en base a chats que mantenía con sus estudiantes, por lo que fue separada de su cargo. “A mi hija y a otras nenas más las invitó a la pileta en su casa”, contó la mamá de una alumna al programa Mañanísima, donde detalló: “Le dijo que la esperaba y que iban a dormir la siesta juntas, de cucharita, le iba a enseñar poses a mi hija”. También se filtraron chats donde expresaba “te amo” a sus estudiantes, fotos íntimas y hasta una carta donde amenaza a un alumno de muerte.

Otra mamá brindó una entrevista televisiva en la que reveló que su hijo recibía escenas de celos por parte de la maestra y denunció que había besado a otro alumno de 12 años. También afirmó que la mujer estaba borrando evidencia en sus redes sociales y que había eliminado seguidores de Instagram. Otra mamá denunciante aseguró que su hija defendía a Mujica, aunque “la maestra le pegaba a los nenes”. “Mi hija la defendía un montón, era la noviecita de la maestra”, expuso la mujer y añadió: “Eso me lo dijo ella misma, la agarré y le pregunté. Ella me contó que tenía un noviecito y que la maestra le decía que era un negrito y no era para ella, que tenía que ser su novia nomás”.

“Me dijo que le tocó la cola dentro del aula”, narró la madre y aclaró que su hija es intelectualmente “rápida”, pero que la maestra hizo “un trabajo de manipulación”. “Todos los días ella se levantaba con ganas de ir a la escuela”, recordó. “En cuanto a los abusos, en principio serían consistentes en besos, pero podría haber algo más. Estamos trabajando para dilucidar si existieron otras situaciones de ese estilo”, señalaron fuentes judiciales y sostuvieron que “hasta el momento las víctimas contabilizadas son tres, pero dada la naturaleza, la modalidad, el modus operandi de esta mujer y la cantidad de niños que tenía a cargo, no descartamos que haya más”, informó Infobae.

La declaración de la maestra: “Exceso de confianza desde un lado maternal”

Daniela Mujica, de 33 años, brindó una entrevista este lunes con El Trece, en la que negó los crímenes que se le acusan y declaró que existe un “exceso de confianza desde un lado maternal”, porque “los nenes me tenían agendada como ‘mami’, me venían a saludar todos los días con un abrazo en la puerta del colegio y frente a sus familias. Siempre fui así, suelta para hablar, cariñosa, no fuera de lugar. Ese es mi gran problema, nunca quise ser una docente que trabajara y nada más, siempre me involucré de esa forma. Quizás no es hoy lo que se acostumbra, pero de ahí a todo lo que se dijo, tergiversando un montón de cuestiones, son cosas distintas”, separó.

La mujer insistió en que “hay un montón de cosas que se dicen, pero jamás podría haber estado adentro del salón durante el recreo. Jamás besé a un chico”, aclaró. También insistió en que “no tiene nada de malo” decirle “mi rey” a su alumno de 12 años o “juegos donde simulaban ser mis hijos”. Respecto a la supuesta invitación de nenas a su pileta, informó: “No tengo pileta en mi casa, no sé a qué pileta las invitaría”. También recalcó que “esto comenzó con una evaluación donde también está tergiversada la información, acusándome de que había hecho a propósito llorar a un nene. A raíz de eso comenzó todo lo que se estuvo viendo”.

Tanto Mujica como su abogado, Álvaro Núñez, puntualizaron en que las fotos que supuestamente la mujer habría enviado a los menores son en realidad “capturas” de fotos y videos que ella compartió en sus redes sociales y que “no fueron enviadas a nadie, se las enviaban entre los nenes”, aclararon. “Las fotos que están dentro del expediente son capturas de pantallas hechas por los chicos, que se han intercambiado entre ellos. Nosotros pusimos a disposición de la Justicia el nombre de usuario y la clave de Instagram de Daniela como para que se esclarezca esto lo antes posible”, relató el abogado.

“Aborrecemos el crimen de grooming, el delito que se le imputa y seguramente va a terminar con la absolución. Pero la condena social que tiene ella hoy es indescriptible, tuvo que dejar su domicilio y su trabajo, por algo que no existe”, dijo Núñez y la maestra añadió: “No tengo una vida normal. Hoy no sé dónde vivo, mi hijo está angustiado, mi familia está mal. Creo que esto se va a esclarecer, ojalá sea pronto. Me enteré de que tenía una denuncia y al día siguiente me presenté, nunca escondí nada”, aseguró. Respecto a la foto del tatuaje de la maestra, el abogado aseguró que se trata de una “captura ampliada del tatuaje de Daniela, que lo tiene en la panza, no a la altura de la cola y se la enviaban entre ellos”.

Sobre el “exceso de confianza”, Núñez explicó que “Daniela da clases en un colegio de un barrio muy humilde, donde los chicos no tienen cubiertas necesidades básicas, como de carácter afectivo. Daniela tiene una personalidad muy abocada a la docencia, hace más de 12 años lo ejerce de una forma íntegra. En ningún momento tuvo inconvenientes en los colegios en los que trabajó. En este curso en particular se vinculó con los chicos de una forma más afectiva de la convencional, involucrándose con las redes sociales, hablando por Instagram o Whatsapp”. “La forma que tiene Daniela de referirse públicamente a sus alumnos es, si se quiere, demasiado afectiva, pero que de ninguna forma implica una conducta de carácter sexual”, advirtió el abogado.

Asimismo, Núñez se negó a confirmar si la carta escrita a mano, que contiene la amenaza de muerte en caso de que un alumno quisiera separarse de ella, fue efectivamente escrita por Mujica y repuso: “En la carta en ningún momento plantea nada sobre ser novios. Estamos predispuestos a que se realicen las pericias caligráficas para terminar de soslayar esta situación”. También deslizó que “quienes deben hablar son los chicos, para lo que se va a realizar la cámara Gesell, porque hoy sólo sabemos lo que dicen dos padres”. “Los chicos todavía no declararon, no sabemos si mienten o no, pero hoy quienes no dicen la verdad son los padres”, objetó el abogado.

