Tres hermanos de una familia liderada por una "figura paterna desviada" fueron encarcelados luego de abusar durante años de su hermana y de otros parientes menores de edad. Según la Justicia, los hombres "aprendieron a abusar y violar de su padre", quien también fue condenado en el marco del mismo juicio.

Los atacantes, de 39, 40 y 41 años y que no fueron identificados para proteger a las víctimas, enfrentan penas que van desde los 11 hasta los 16 años y medio. En la misma causa también fueron condenados los padres de los tres hombres. Ninguno de los cinco aceptó los veredictos del jurado y siguen manteniendo su inocencia, según manifestaron ante el Tribunal Penal Central.

En el caso de la mujer, de 64 años, fue arrestada y condenada a dos años de prisión el pasado lunes por ayudar a uno de sus hijos luego de que violara a su nieta, a lo que se sumó un cargo de agresión contra la misma víctima. Por su parte, el patriarca de la familia, de 66 años, también debía ser sentenciado el lunes, pero su caso se postergó hasta la próxima semana ya que se encuentra en el hospital.

Tanto el padre como sus tres hijos fueron condenados por un total de 115 cargos de abuso sexual contra cuatro miembros de la familia, quienes eran menores de edad al momento de los hechos. Sumado a esto, el papá de los hombres ya se encontraba cumpliendo una condena de 16 años por abusar sexualmente de su hija, quien quedó embarazada de él cuando tenía 17 años. El bebé de la menor fue criado por él y su esposa como si fuera suyo.

El juicio se realizó el pasado mayo y duró tres semanas. Durante el proceso, se conoció que los presuntos delitos ocurrieron entre 1999 y 2005, en varios puntos del país debido a que todas las partes involucradas son miembros de una extensa familia de viajeros. Los cuatro denunciantes son la hija del matrimonio mayor, su nieta y sus dos sobrinos, a quienes la pareja alojó durante un tiempo.

"Muy básica y difícil": cómo era la vida de la familia

La jueza Mary Ellen Ring consideró que los niños de la familia "vieron violados una y otra vez sus derechos a estar seguros, a ser alimentados, a ser educados y a ser protegidos". Por ese motivo, Ring manifestó que el caso "plantea serias dudas sobre cómo estos niños quedaron bajo el llamado cuidado" del hombre y su esposa, donde además de las malas condiciones de vida, fueron abusados ​​sexualmente y violados.

"Vivieron una vida muy básica y difícil a lo largo de los años. El hogar era a menudo al costado de la ruta", afirmó. Al respecto, precisó que los menores de manera frecuente tenían hambre y dependían de la amabilidad de los extraños. Asimismo, informó que los hijos no tuvieron acceso a una educación consistente.

La jueza Mary Ellen Ring remarcó la influencia del ejemplo padre en los actos cometidos por sus hijos.

Otro de los puntos mencionado por la jueza fue que los niños sufrieron "importantes malos tratos y abusos". En esa línea, sostuvo que el padre "se aprovechó implacablemente de los miembros de la familia con violencia y desviación". En una sentencia que tardó más de una hora en dictarse, la magistrada indicó que la familia estaba "gobernada por una figura paterna desviada que abusaba y maltrataba a su esposa e hijos, a su nieta y a sus parientes lejanos".

Sumado a esto, le echó la culpa del comportamiento de los tres acusados: "Es escalofriante que sus hijos aprendieron de su padre a abusar y violar". En ese sentido, el fiscal Shane Costelloe remarcó anteriormente al tribunal que los tres hermanos comenzaron a abusar y violar sexualmente a su hermana con regularidad aproximadamente al mismo tiempo que lo hacía su padre.

En mayo, una de las demandantes, que en ese entonces tenía 30 años, testificó que mientras visitaba a sus abuelos en Leinster (Irlanda), fue violada cuatro veces por dos de sus tíos, acusados en el juicio. Además, detalló que le contó a su abuela sobre uno de los incidentes, pero que la golpearon con un palo argumentando que mentía.

Asimismo, precisó que en otra ocasión fue atacada por uno de sus tíos cuando la familia se detenía para buscar comida en la camioneta de otro tío. En esa oportunidad, le indicaron que permaneciera en la camioneta mientras los demás se marchaban, ante lo que el hombre condujo por la carretera y la arrojó a la parte trasera del vehículo, donde la violó. Al describir otro episodio de violación, afirmó que para su tío "era sólo un juego. A él no le importaba".

Las sentencias y los antecedentes

Según informó el medio local The Irish Times, al sentenciar a los tres hermanos, la jueza señaló que no habían mostrado remordimiento por sus acciones ni empatía por sus víctimas. Además, subrayó que no se podía ignorar el ejemplo dado por su padre.

En el caso del hombre de 41 años, indicó que tenía dos víctimas: su hermana y sobrina. El hombre fue declarado culpable de 19 cargos de violación de su hermana, cuatro cargos de agresión sexual y tres cargos de violación oral. También fue condenado por dos cargos de violación anal a su sobrina y un cargo de violación a ella. Por todos esos hechos, recibió una pena de 15 años.

La magistrada manifestó que ninguno de los condenados manifestó remordimiento o empatía hacia las víctimas.

Por su parte, el hombre de 39 años abusó de su hermana, su sobrina y su primo, que era su hermano de facto. Fue declarado culpable de 20 cargos de violación a su hermana, cuatro cargos de agresión sexual y seis cargos de violación oral. También fue declarado culpable de dos cargos de violación anal a su sobrina y dos cargos de violación anal a su primo. Él recibió una pena de 16 años y medio.

Finalmente, el hombre de 40 años, que abusó en reiteradas ocasiones de su hermana, fue sentenciado a 11 años de prisión. En su caso, lo declararon culpable de 20 cargos de violación, cinco cargos de agresión sexual y tres cargos de violación oral.

Al condenar a la madre de la familia, la jueza señaló que ella también fue víctima de abuso físico y sexual por parte de su marido. Además, precisó que la mujer no mostró empatía por ninguna de las víctimas del caso. La magistrada dictó una sentencia de cuatro años, pero suspendió los dos últimos bajo una serie de condiciones.

El padre fue declarado culpable de 24 cargos, incluidos dos de violación anal a su nieta y 22 cargos contra su sobrino: 12 de violación anal y 10 de violación oral. El hombre ya contaba con condenas previas por 185 cargos, incluidos 99 por abuso sexual de dos de sus hijas. El resto son por infracciones de tráfico, hurto, robo y delitos contra el orden público.

Durante el proceso, se observó que los tres hermanos tenían 468 condenas previas entre ellos, principalmente por infracciones de tránsito. El hombre de 40 años contaba con 145 condenas previas, en su mayoría por infracciones de tráfico, mientras que el hombre de 39 años presentaba 24 condenas similares. La mujer de 64 años no tenía condenas previas. Ambos hermanos y la mujer estuvieron en libertad bajo fianza durante todo el caso.

