La escalofriante primera declaración de Pablo Laurta: "Todo fue por justicia"

Este miércoles, Pablo Laurta, presunto autor del doble femicidio en Córdoba, dio sus primeras declaraciones tras haber sido arrestado. "Todo fue por justicia", aseguró mientras se retiraba de la comisaría donde se encuentra detenido en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, para ser trasladado hacia Concordia a prestar declaración indagatoria.

"Todo fue por justicia", insistió el detenido desde dentro del móvil policial luego de que una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó: "¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?", el remisero que fue encontrado muerto durante las últimas horas y cuyo auto fue encontrado incendiado poco después de haber realizado un viaje con el detenido.

En desarrollo...