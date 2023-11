Una mujer atacó a palazos a un jubilado con discapacidad porque le reclamaba que juntara la caca de su perro

Una mujer de 28 años atacó a golpes a un hombre de 74 con discapacidad motriz, luego de que le reclamara que juntara los desechos de su perro de la vereda, en el barrio porteño de Boedo. La brutal golpiza fue propinada a piñas, patadas y con un trozo de madera, por lo que el hombre debió recibir puntos.

El hecho ocurrió en Virrey Liniers al 1700 y quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra, en la que observa el instante en el que el hombre, que tiene una discapacidad motriz, baja de su auto en el preciso momento en que un perro sin correa termina de defecar a poca distancia, sobre la vereda. Al ver que la dueña seguía caminando mirando su teléfono, el hombre se acercó a reclamarle que limpiara la vereda, por lo que se inició una discusión entre ambos.

De acuerdo a las imágenes, la mujer agarró un trozo de madera largo de un contenedor de volquete con el que comenzó a atacar al hombre, quien luego de intentar defenderse corrió de vuelta hacia su auto, pero cayó al suelo, por lo que la joven le tiró el palo. Cuando el hombre pudo reincorporarse, la agresora corrió detrás de él, lo volvió a golpear y también arremetió contra el auto, que resultó abollado en ambas puertas.

Luego de que los vecinos interrumpieran la escena, personal de la Comisaría Vecinal 5 B de la Policía de la Ciudad fue desplazado al lugar, donde apresó a la agresora, mientras que la víctima era asistida por el Same. Los médicos establecieron que el hombre presentaba un traumatismo en la rodilla izquierda y una herida cortante en el cuero cabelludo, por la que recibió ocho puntos.

A raíz del ataque, la mujer, que no poseía antecedentes penales y según su abogado padece esquizofrenia, fue detenida, se negó a declarar y más tarde fue liberada por la Justicia porteña, que le impuso una prohibición para que no pueda acercarse a menos de 200 metros de la víctima, ni contactarse por ningún medio.

Las declaraciones del hijo de la víctima: “Vino directamente a matarlo”

El hijo de la víctima, Sebastián, dijo que el hombre de 74 años se encuentra "muy dolorido, con dolor de cabeza, de rodilla y de costillas". "Fue un milagro que esté con vida porque él es discapacitado, es una persona mayor y esta mujer vino y no le importó nada", manifestó en diálogo con Canal 9. "Vino directamente a matarlo, por lo que me dijo después, 'lo hubiese matado', y esa es la frase que me quedó en la cabeza", agregó.

En otra entrevista con C5N, Sebastián explicó que la agresora “tuvo un inconveniente previo con los vecinos” y detalló que su papá tiene la movilidad reducida por una herida en el pie, lo que le imposibilitó huir de la escena. “Por lo que me contó mi papá, él le pidió que levantara el excremento del perro. Ella no le dio bola, él le reiteró el pedido y ella le dijo ‘yo no levanto la caca del perro’. Luego pasó lo que se ve en el video”, narró.

Por su parte, una testigo del hecho contó que se tuvieron que meter con otro vecino para sacar a la agresora y que "no le siga pegando". "No lo dejaba levantar del piso, ni lo dejaba entrar a su domicilio", relató la mujer, quien agregó: "Nos pusimos frente a ella para dejarlo pasar al señor, que estaba todo ensangrentado, a su casa, y ella le decía 'rata, salí porque te voy a matar'".

Según la vecina, además de atacar al hombre, la agresora la increpó a ella: “‘Y vos, ¿qué lo defendés? Vos sos mujer, me tenés que defender a mí', me decía, y yo le dije 'yo no comparto lo que estás haciendo porque si él te hizo daño está la Justicia'", concluyó.

