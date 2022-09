Orozco, otro "copito" que está "hasta las manos": Cristina Kirchner pidió su indagatoria

Tras el pedido formulado por la querella de Cristina Kirchner, la Justicia determinará si Sergio Orozco, integrante de "Los Copitos" será citado para tomarle declaración indagatoria, en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Se filtraron chats "comprometedores" del joven que trabajaba con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel. “Estoy hasta las manos”, le escribió a Nicolás Carrizo el domingo posterior al atentado. También se encuentra en la mira "Joa", una joven cercana a los Copitos que mantuvo conversaciones con Carrizo.

Orozco ya estaba en la mira de la Justicia y había sido citado el 5 de septiembre para declarar como testigo, luego de la detención de Brenda Uliarte. Sin embargo, durante la audiencia convocada con motivo del pedido de excarcelación del líder de la banda, se elevó el pedido a la jueza María Eugenia Capuchetti para que indaguen a Orozco, ya no como testigo, sino en calidad de sospechoso.

Leonardo Fariña criticó la defensa de Cristina Kirchner y puso en duda el atentado en su contra

Sergio Orozco: “Estoy hasta las manos”

“Estoy hasta las manos”, dijo Orozco en un intercambio que tuvo con el líder de "Los Copitos" el domingo 4 de septiembre, momentos después del arresto de Brenda. “No quiero ser investigado tan pronto”, expuso durante la conversación. Asimismo, Sergio Orozco se habría encontrado con Brenda Uliarte el fin de semana que transcurrió entre el arresto de Sabag Montiel y el de su pareja.

La defensa de Carrizo, a cargo del abogado Gastón Marano presentó a la jueza una declaración que Orozco había hecho en una escribanía, en la cual afirmaba que su amigo (el líder de "Los Copitos") estaba haciendo chistes luego del atentado contra Cristina Kirchner. “Carrizo habló con su hermana. Era un tema serio. Estábamos nerviosos, pero hacíamos chistes. En un momento (Carrizo) dice ‘mi hermana se lo está creyendo’”, leyó Marano.

Por su parte, Marcos Aldazabal, el letrado que conduce la querella de la vicepresidenta, rechazó la incorporación de dichas declaraciones al expediente ya que los únicos que pueden tomar declaraciones en una causa penal son funcionarios judiciales, argumentó el abogado. “Pero además Orozco es una persona a la que esta querella pidió citar a indagatoria”, advirtió.

Espionaje y vínculos con el PRO: Carlos Pagni contó quiénes defienden al jefe de "la banda de los copitos"

"Joa", en la mira de la Justicia

La jueza Capuchetti decidirá si accede al pedido de la fiscalía, que solicitó que declare como testigo una joven llamada “Joa”, cercana al grupo de "Los Copitos".

Joana fue quien mantuvo una conversación con Carrizo donde le dio una recomendación con respecto a la información contenida en los celulares. “Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan...”, había afirmado.

“Yo la única información que sí puedo dar es que Fernando (Sabag Montiel) estuvo totalmente negado a declarar, se le otorgó una... un abogado privado, no lo quiso. No lo quiso recibir tampoco, después por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh... a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende, ¿si? Pero si los nombró a ustedes, eso sí, fíjense bien... y no solo a ustedes cinco porque nombró a más personas, fíjense bien”, expuso en otro de los chats.

CA / ED