Quién era Leonardo Quinteros, empresario asesinado para robarle la camioneta mientras salía de vacaciones

Un hombre de 49 años, propietario de un frigorífico, fue asesinado durante la madrugada de este miércoles en la puerta de su casa cuando fue abordado por una banda de delincuentes que le robaron la camioneta, en la localidad bonaerense de Pontevedra, en el partido de Merlo, en el momento en el que se preparaba para salir hacia la Costa Atlántica para pasar sus vacaciones.

Leonardo Antonio Quinteros era padre de dos varones y dos mujeres y tenía previsto salir de vacaciones este miércoles junto a la menor de sus hijas y su actual pareja, madre de la última. Sin embargo, pasadas las 4 de la madrugada, el hombre abrió el portón de su garaje para dirigirse con en camioneta Volkswagen Amarok a su frigorífico para realizar un último pendiente, cuando fue interceptado y le dispararon en el estómago.

Al momento de ser asaltado, Quinteros salía rumbo a su frigorífico, llamado “El Progreso”, ubicado en la zona de Rafael Castillo, para dejar unas llaves que se había olvidado en la camioneta y que debía entregar antes de irse a San Bernardo. "Salía para el frigorífico a buscar unas llaves para dárselas a un hermano mío, que iría a darles de comer a sus perros los días que papá estuviera en la playa. Quiso no perder tiempo y salió temprano, en un momento del día que todavía (los delincuentes) están a la pesca. Esas malditas llaves...", se lamentó Matías Quinteros, el hijo de 23 años del hombre asesinado.

"El Conurbano es una ruleta rusa y creo que todos nos vamos haciendo la cabeza de que algún día nos va a tocar a nosotros"

“Vivía para el trabajo mi viejo, se la pasaba todo el día en el frigorífico y cuando por fin decidió tomarse unos días para irse a la playa, estos hijos de puta lo asaltan, le quieren robar la camioneta y le disparan a matar”, relató el joven a Clarín, desde la casa velatoria, y añadió: “Toda la familia le había insistido para que se distraiga un poco, para que moje las patas en el mar, que vea la luz del sol. El viejo no pensaba más allá que en su frigorífico, era muy responsable, tenía empleados a los que cuidaba y cuando nos dijo que viajaba nos dio una alegría”.

Matías consideró: “Tendría que estar hablando con él y que me contara su primer día de playa... y lo tengo en un cajón con un balazo". Calificó a su padre como “un tipo joven, tenía toda la vida por delante” y reflexionó: “Me enseñó a laburar de joven, gracias a él pude tener un mercado de fiambres y, si bien no era el mismo rubro, teníamos cosas laborales en común que nos mantenían en contacto. Nunca faltaba un matecito juntos. No puedo creer que lo tengo acá muerto en un cajón”.

Su hijo cree que “lo venían siguiendo”

Matías Quinteros, que vive y trabaja en Isidro Casanova, dijo que "el Conurbano es una ruleta rusa y creo que todos nos vamos haciendo la cabeza de que algún día nos va a tocar a nosotros. Así vivimos", sentenció. En otra entrevista, brindada al canal TN, el joven reveló que cree que a su papá “lo venían siguiendo hace rato, porque le pasaron muchas cosas”. “Le quisieron entrar al frigorífico un par de veces”, reveló. Además, en los últimos meses la familia sufrió el robo de dos vehículos.

“Fueron diez segundos, le dieron el tiro y se llevaron la camioneta”, argumentó sus sospechas. También dijo que la pareja de su papá escuchó tres disparos. De acuerdo a la pesquisa, existen evidencias para sospechar que los delincuentes estaban esperando a Quinteros para robarle. “Sólo pido justicia para mi viejo. Él se habrá intentado defender y en ese momento le habrán disparado”, concluyó el joven.

Por su parte, Damián, un amigo y empleado de la víctima, sumó que Quinteros “ya había sufrido robos” y dijo que era un hombre que “no hacía otra cosa que laburar”. “No sabemos cuántos delincuentes le pegaron un tiro y quedó en la puerta de la casa. No sabemos más nada, están investigando”, expresó su amigo y sumó: “Era un chabón laburador, que le dio laburo a mucha gente, todo el barrio laburaba con él, no sé cuántos empleados tenía, como 40”, señaló.

La pareja de Quinteros lo encontró agarrándose el abdomen y el hombre falleció a los pocos minutos

Cómo fue el asesinato del empresario

El crimen se produjo en la calle Olaya al 5400 de Pontevedra, en el partido de Merlo, la zona oeste del Gran Buenos Aires, pasadas las 4 de la madrugada. Según detalló Noticias Argentinas, mientras salía de su casa, Quinteros fue sorprendido por dos delincuentes que le efectuaron dos disparos y se llevaron la camioneta, que ya estaba cargada con valijas, bolsos y otros objetos con los que junto a su pareja y su hija se iba a ir de vacaciones.

La pareja y la hija se encontraban en el interior de la vivienda en el momento en el que escucharon los disparos. Cuando salía de la casa para ver lo que había sucedido, la mujer se topó con Quinteros, quien se tomaba el abdomen, pidió un almohadón para recostarse y murió a los pocos minutos. Según indicaron voceros ligados al caso, el hombre tenía un revólver en el vehículo, pero no logró utilizarlo ni defenderse de los delincuentes.

De acuerdo con el portal Inforbano, la camioneta Volkswagen Amarok fue encontrada horas más tarde en la localidad de Virrey del Pino, en el vecino partido de La Matanza. Los autores del crimen continúan prófugos y son intensamente buscados tanto en Merlo como en La Matanza. La casa quinta en la que se produjo el hecho está en una zona descampada y no hay cámaras de seguridad que hayan registrado el crimen. En el caso tomó intervención el fiscal Pablo Masferrer, quien se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 del Departamento Judicial de Morón.

ML / ED