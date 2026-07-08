Se conoció un video que grabó el hincha asesinado de un piedrazo en Cañuelas tras el triunfo de la Selección

La alegría y los festejos quedaron atravesados por la tragedia en la localidad bonaerense de Cañuelas, cuando Franco Daniel Depauli de 46 años, fue alcanzado por una piedra que golpeó su cabeza provocándole graves lesiones que lo llevaron a la muerte.

Depauli previo a su desenlace fatal había grabado un video en el que se lo veía festejando el triunfo de la Selección Argentina contra Egipto por la Copa del Mundo. El hombre se envolvió con la bandera nacional, vistiendo con una camiseta de la Selección se sumó a los hinchas que se habían autoconvocado en el centro de la ciudad bonaerense.

El violento episodio se desencadenó en la intersección de las calles Libertad y 25 de Mayo, donde los festejos locales derivaron en incidentes. Según la reconstrucción de los investigadores, Depauli se encontraba celebrando pacíficamente junto a su familia e intentaba acercarse a su auto estacionado cuando fue impactado por una piedra que lo dejó inconsciente.

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A pesar de que sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, el director del centro de salud, Hernán Carpio, confirmó que el hombre ingresó sin signos vitales y que, tras 50 minutos de maniobras de reanimación, no lograron salvarle la vida.

Por el hecho quedó detenido un joven de 20 años, quien fue identificado a través de las cámaras de seguridad del municipio.

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El último video de Franco Depauli antes del ataque

En las últimas horas comenzó a difundirse en redes sociales y medios locales el video que el propio Depauli grabó instantes previos a su muerte. En las imágenes se lo puede ver con una bandera argentina sobre los hombros, rodeado de otros hinchas y visiblemente emocionado por el pase de ronda del equipo de Lionel Scaloni. “Nunca perdimos la fe”, se lo escucha decir con una sonrisa mientras le dedicaba unas palabras a un amigo, reflejando una alegría que minutos después terminaría de la peor manera.

Ante la conmoción generada por el caso, la hermana de la víctima salió a aclarar de forma tajante que Franco no formaba parte de los disturbios que se desataron en el centro de la ciudad, sino que era un paciente transeúnte que buscaba resguardarse al lado de su vehículo en el momento en que recibió el desaprensivo impacto.

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Depauli era una figura sumamente respetada y conocida en Cañuelas. Vivía en el barrio Levene, había trabajado durante muchos años en una fábrica de cerámicas y los vecinos lo describieron como un hombre solidario.

Además, colaboraba activamente en la organización de los festejos por el Día de las Infancias, donde solía entretener a los niños imitando los pasos de baile de Michael Jackson. “Era un hombre muy querido”, recordó un vecino en diálogo con el medio local InfoCañuelas.

Quién es Iván Nahuel Lebrero, el detenido por el homicidio en Cañuelas

A partir del análisis de las cámaras de seguridad del municipio, la Justicia y la Policía lograron identificar rápidamente al presunto autor de la pedrada fatal. Horas más tarde, las fuerzas de seguridad detuvieron a Iván Nahuel Lebrero, un joven de 20 años que, según los registros publicados por InfoCañuelas, ya posee antecedentes penales por el delito de robo.

La causa judicial quedó caratulada formalmente como homicidio simple. En tanto, la fiscalía y los peritos continúan trabajando en la recolección de testimonios y material fílmico para esclarecer por completo la mecánica del ataque que terminó con la vida del vecino de 46 años.

MEG/fl