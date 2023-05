El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa declaró este lunes en el marco del juicio por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Durante su testimonio, el futbolista negó haber golpeado a la mujer e invirtió las acusaciones al afirmar que él fue víctima durante la relación. Al respecto, señaló que "usaba camisetas de manga larga" para que sus compañeros de Boca no vean que lo golpeaban en su casa.

En 2020, Cortés denunció al deportista por hechos de violencia de género que ocurrieron en abril de ese mismo año en el country Saint Thomas en el que convivían, ubicado en la localidad de Canning. El futbolista está acusado en ese expediente por los presuntos delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas". "Nunca cometí el hecho", aclaró el jugador ante la jueza Claudia Ávalos.

Juicio a Sebastián Villa, día 2: dos peritos dijeron que su ex corría "alto riesgo" de vida

Durante su testimonio, Villa relató que conoció a Cortés "por las redes sociales" en 2018. "Yo vivía con mi mamá en Medellín, pero en junio me compra Boca, le pido a Daniela que me acompañe a hacer la revisación médica y nos vinimos a Buenos Aires. Estuvimos diez días y luego volvimos a San Andrés", describió.

Según su declaración, la actitud de su pareja hacia él se volvió negativa "cuando vio que tenía dinero" por la compra de Boca. "En Buenos Aires yo viví primero en un departamento en Juana Manso y Daniela vino. Ella venía y se quedaba un mes y se volvía y así. Cuando vio que tenía dinero, ella empezó con los celos, la manipulación, no le gustaba que trajera a mi familia. Daniela quería que yo le diera las tarjetas, me peleaba con que quería las tarjetas y yo le decía que no", explicó.

"Ahí es donde entró una plata de Boca grande por la transacción de la venta y compré un departamento en Medellín, le hicimos un poder a la hermana de Daniela para comprarlo y, con el tiempo, nos damos cuenta que ese departamento estaba embargado", detalló.

La causa está en manos del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la magistrada Claudia Dávalos.

Con respecto al comportamiento de Cortés luego del contrato con el Xeneize, Villa sostuvo que "ella quería todo para ella". "No podía salir de las reuniones del club porque me ponía en problemas, me arrancó la ropa en el ascensor, yo había comprado tres camisas Dolce Gabbana. Ella quería todo para ella", afirmó.

En ese sentido, acusó a la mujer de pedirle dinero constantemente, ante lo que él "siempre le pasaba" la suma demandada. Al respecto, contó que Cortés le pidió plata para una operación con el objetivo de remover las "estrías" por su embarazo. "Yo me gasté 14 mil dólares en operaciones, le daba todo lo que me pedía. Ella fue a Colombia y se operó", manifestó el delantero. Sumado a esto, indicó que en una oportunidad ella le robó: "Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero de la plata para comprar un vehículo Audi. Ya no confiaba en ella".

Villa podría ser condenado a seis años de prisión por la denuncia de su expareja.

Además de negar las acusaciones en su contra, Villa sostuvo que su expareja lo golpeó durante la relación. "Me agarró las camisetas, me arañaba, yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que me golpeaban en mi casa", agregó. Asimismo, indicó que Cortés le dijo en ese momento "si no sos mío, no sos de nadie", lo cual lo "asustó mucho". Incluso, recordó que su entonces novia le había pedido 150 mil dólares para tomar un vuelo privado a Colombia y que, el hecho que se lo negara, dio pie a la denuncia posterior.

"Ver a mi mamá llorando es muy duro, no soy una mala persona, me considero un buen chico, que respeta a las mujeres y a mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy. Yo confío en Dios, ella era muy creyente, la llevaba a Daniela a la iglesia", concluyó el futbolista.

Luego de la corta declaración del jugador, donde solo aceptó preguntas de su abogado, el tribunal confirmó que los alegatos comenzarán el próximo 17 de mayo.

"Actúa de manera impulsiva": la declaración de la perito de la defensa

En el juicio también declaró Agustina Santamaría, perito psicológica propuesta por la defensa de Villa. Durante su testimonio, la profesional afirmó que la denunciante "actúa de manera impulsiva", a la par que negó haber visto señales de violencia de género en Cortés.

Santamaría viajó a Medellín, Colombia (de donde son oriundos Villa y Cortés), y examinó a la querellante los días 24 y 25 de abril pasado. De acuerdo a las entrevistas, la perito observó una "personalidad neurótica con rasgos histriónicos, pues pone afuera los conflictos internos".

"Tiene estructura infantil y narcisista y es afín a establecer vínculos superficiales y poco duraderos por no poder reconocer las necesidades del otro. Además, tiene un buen nivel intelectual, tiene recursos para poder responder necesidades del ambiente y tiene sentido común y de realidad, no presenta alucinaciones ni discurso alterado. Sí tiene tendencia a tomar elementos descontextualizados y en base a eso hacer algún tipo de juicio y la lleva a conclusiones erróneas", resumió.

La mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual dijo que le "arruinó la vida"

Consultada por la defensa sobre cómo actúa una personalidad así frente a un rechazo, Santamaría aclaró que Cortés "actúa de manera impulsiva". En ese sentido, durante su defensa Villa dijo que la mujer reaccionó cuando quiso terminar la relación de convivencia.

Asimismo, el fiscal le preguntó a la perito si era capaz de determinar a partir de las entrevistas si el episodio de violencia efectivamente existió, a lo que la profesional respondió: "Excede mi labor como perito". En ese sentido, la defensa consultó si vio en Cortés signos de haber sufrido violencia de género, ante lo que Santamaría concluyó que "nada de eso se vio".

MB CP