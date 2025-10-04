Trabajadores de limpieza hallaron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia de Córdoba

La policía de Córdoba reveló que este sábado 4 de octubre, a las 8 de la mañana, trabajadores de limpieza hallaron, en el baño de un colectivo de larga distancia propiedad de la empresa Córdoba Coata, un feto de 15 centímetros.

Según el informe de El Doce TV, la unidad estaba guardada en un depósito que se encuentra en la calle Vélez Sarsfield al 6667, barrio Virgen de Fátima, donde se les da mantenimiento a los rodados luego de terminar su recorrido oficial.

El colectivo arribó a Córdoba capital al terminar un viaje que comenzó en Arias, una localidad perteneciente al departamento de Marcos Juárez.

Hasta ahora, de acuerdo al informe del medio antes citado, todavía no pudo identificarse a la persona que abandonó el feto en el vehículo. La policía estaba chequeando las cámaras de seguridad que se encuentran distribuidas por toda la terminal de Córdoba y recopilando datos sobre los pasajeros del micro para intentar resolver el caso.

Un caso similar ocurrido en San Juan

El 8 de agosto pasado, según el reporte del Diario de Cuyo que transcribió la agencia Noticias Argentinas, un empleado de limpieza halló un feto de cinco meses de gestación en los filtros de una planta recicladora ubicada en el departamento de Valle Fértil, San Juan.

En diálogo con los medios locales, el subcomisario David Recio expresó: “Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los nosocomios de la provincia y de La Rioja".

Y agregó: "Un médico nos indicaba que, por la gestación, por los 5 meses de gestación, puede haber quedado placenta, restos que pueden haber quedado en la mujer y sí o sí va a tener que caer en un hospital”.