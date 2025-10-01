Córdoba: encuesta de Federico González da clara ventaja a Gonzalo Roca (LLA) sobre Schiaretti y De la Sota

A menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una encuesta de Federico González y Asociados en la provincia de Córdoba ubica a Gonzalo Roca (La Libertad Avanza) como favorito con el 33,7% de intención de voto proyectada, es decir descontando indecisos y votos en blanco.

En esos porcentajes básicos difundidos por la consultora de González, Roca alcanzaría el 30,7%; pero al proyectar sobre votos afirmativos subiría a 33,7%.

En segundo lugar del sondeo aparece el exgobernador Juan Schiaretti, al frente de la alianza Provincias Unidas, con el 24,5%. Y muy cerca se posiciona Natalia de la Sota, con su espacio Defendamos Córdoba, que alcanzaría el 22,7%. Entre ambos, se abre un escenario de polarización provincial que puede ser decisivo para el reparto de bancas en la Cámara de Diputados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más atrás se ubican Pablo Carro (Fuerza Patria) con el 5,6%, Ramón Mestre (UCR) con 4,3% y Aurelio García Elorrio (Encuentro por la República) con 2,5%. El resto de los candidatos no supera el 2%.

Alta predisposición a votar

El relevamiento, realizado entre el 27 y el 29 de septiembre sobre 1.600 casos, indica además una alta propensión a votar: el 84% de los consultados aseguró que concurrirá a las urnas, mientras que apenas el 4% dijo que no lo hará.

Caída libre en las encuestas: Milei, entre fidelidades firmes y un país descontento

El resultado cordobés adquiere relevancia en la coyuntura nacional, marcada por la caída de la confianza en el gobierno de Javier Milei y el escenario económico recesivo. Córdoba, históricamente un distrito clave por su peso electoral y su tradición opositora al kirchnerismo, vuelve a perfilarse como un termómetro de la política argentina.

En paralelo, la disputa entre Schiaretti y De la Sota refleja las tensiones dentro del peronismo local, que busca no quedar relegado frente al avance libertario. La performance de Roca se alinea con el respaldo que La Libertad Avanza mantiene en la provincia, donde Milei obtuvo uno de sus apoyos más sólidos en la elección presidencial de 2023.

GD/DCQ