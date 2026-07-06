Tragedia en Chaco: un futbolista de 18 años murió tras un choque entre una moto y un auto

Un joven futbolista de 18 años, Jeremías Lucas Correa, murió este domingo por la madrugada en la provincia de Chaco, en un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén. La víctima, que jugaba en las divisiones inferiores del Club Atlético Central Benítez, circulaba en una motocicleta junto a un acompañante cuando, por causas que aún se investigan, colisionó de frente contra un auto.

El fatal episodio se registró alrededor de las 3:45 horas en el kilómetro 1024 de la ruta. Correa se trasladaba en una moto Honda Titán que impactó contra un Volkswagen Gol, que era conducido por un joven de 21 años. A raíz del fuerte choque, el deportista falleció en el acto. Su muerte provocó una profunda conmoción en la comunidad local y en el ámbito deportivo regional.

La escena del accidente en el que falleció el joven futbolista chaqueño

Accidente fatal en Ruta 11: heridos y pericias policiales

Tras el impacto, dos ambulancias arribaron rápidamente al lugar del siniestro. El personal médico constató el fallecimiento de Correa y procedió al traslado de urgencia de los otros dos involucrados al Hospital Julio C. Perrando.

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De acuerdo con los partes médicos oficiales, el acompañante del futbolista sufrió la fractura del fémur izquierdo y diversos politraumatismos, pero se encontraba consciente y estable. Por su parte, el conductor del automóvil ingresó al centro de salud en estado de inconsciencia, con un traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo, fractura del brazo izquierdo y politraumatismos, aunque posteriormente fue estabilizado.

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La Fiscalía de turno dispuso la aprehensión preventiva del automovilista bajo la carátula de "presunto homicidio culposo en accidente de tránsito", al tiempo que ordenó la intervención de los peritos correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

El dolor del Club Central Benítez por la muerte de Jeremías Correa

La pérdida del joven generó un fuerte impacto y un profundo dolor en el Club Atlético Central Benítez, institución donde Correa se formó futbolísticamente. A través de sus canales oficiales en las redes sociales, la entidad emitió un emotivo comunicado para despedir al futbolista y acompañar a su familia en este difícil momento.

"Con profundo pesar, desde el Club Central Benítez despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba. Así te recordaremos Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste", expresaron desde la institución chaqueña.

El mensaje de la entidad concluyó con un sentido adiós: "Que descanses en paz, Jere. Siempre serás recordado por la familia canalla".

MEG/LT