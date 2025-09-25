En el marco de la investigación por el triple asesinato en Florencio Varela, tras el hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres chicas desaparecidas de La Matanza, se conoció que se produjo un robo en la vivienda donde fueron encontrados los restos de las víctimas.

Este jueves por la mañana, un hombre ingresó a robar en el domicilio ubicado en Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone de Florencio Varela, según captaron las cámaras del canal Todo Noticias (TN) que se encontraban haciendo guardia y trabajando en la zona.

"Esto le pasa al que me roba droga": transmitieron por Instagram los asesinatos de las chicas

En las imágenes se puede ver a un hombre en bicicleta ingresando al domicilio y llevándose algunos objetos dentro de una bolsa celeste. El hecho dejó en evidencia que las autoridades no resguardaron adecuadamente el lugar donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el pasado viernes.

Según trascendió, el domicilio donde se encontraron los cuerpos habría sido alquilado el mismo viernes por una banda narco del barrio 1-11-14 para realizar una fiesta durante el fin de semana. En dicha casa fue el lugar donde se activó por última vez la señal del celular de una de las víctimas.

Hasta el momento hay cuatro detenidos por lo ocurrido y dos de ellos fueron capturados dentro del domicilio limpiando manchas de sangre que había en el lugar. Además, en el patio los investigadores encontraron tierra removida y los tres cuerpos descuartizados.

El caso quedó en manos de la UFI Descentralizada Nº2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, quien se encuentra investigando si las tres jóvenes fueron víctimas de una presunta "venganza narco" que habría sido cometida por una banda del barrio 1-11-14.

Triple crimen en Florencio Varela: incendiaron la camioneta en la que trasladaron a las chicas

En el marco del triple asesinato de las jóvenes, se conoció durante las últimas horas un video donde se ve cómo incendiaron la camioneta en la que fueron trasladadas las chicas desde una estación de servicio en La Matanza hasta la casa de Florencio Varela, donde las habrían torturado antes de asesinarlas.

Las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes pasado en La Tablada, donde las cámaras de seguridad de la zona las captaron subiendo a una Chevrolet Tracker con la patente adulterada. Una de las hipótesis indica que habrían sido engañadas para participar de una fiesta en la vivienda donde luego habrían sido asesinadas.

Tras el triple crimen, la camioneta fue descartada en un descampado durante la madrugada del sábado, a unos 700 metros del lugar, y por las imágenes captadas por cámaras de seguridad se ve cómo el rodado queda envuelto en llamadas hasta quedar incinerado por competo.

El descarte y posterior incendio de la camioneta habría sido un intento de los responsables del crimen para evitar dejar rastros o eliminar pruebas de lo ocurrido. Hasta el momento, no se dio a conocer cómo se iniciaron las llamas ni quienes provocaron el incendio.

