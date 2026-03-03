Un adolescente llevó un arma a la escuela y se disparó frente a sus compañeros

Un alumno de la Escuela Provincial de Educación Técnica de Misiones “UNESCO” se disparó en el pecho en el primer día de clases. El chico tiene 17 años, fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en la sala general del Hospital Escuela “Doctor Ramón Madariaga” con “pronóstico reservado”, según el último informe de los médicos.

El hecho ocurrió el pasado lunes 2 de marzo, por la tarde, durante uno de los recreos. Los investigadores aún no pudieron confirmar si se trató de un intento de suicidio.

Según se pudo reconstruir, el adolescente sacó el arma, se apuntó en el pecho y accionó el gatillo. En los próximos días serán citados a declarar los seis compañeros que estaban junto a él cuando ocurrió el hecho.

La Policía ya identificó el arma como un revólver calibre 22, que fue secuestrado en la escuela. Tenía ocho proyectiles cargados y era de la abuela de la víctima.

Respecto del joven, se supo que era un buen estudiante, había aprobado todas las materias en 2025 y comenzaba su último año de secundaria. Sin embargo, se supo que no había participado la noche anterior del “último primer día” junto a sus compañeros.

El hecho es investigado como intento de suicidio por parte de la Policía y la Justicia. Ocurrió cerca de las 15:30. Tuvo la intervención de la Seccional Segunda de la Policía de Misiones.

A raíz del caso, la escuela decidió no dictar clases este martes 3. Igualmente se realizarán talleres con la participación de profesionales multidisciplinarios que integran la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS), del Ministerio de Salud Pública.

Además, el CAIS se comunicó con la familia del adolescente para la debida contención ante lo sucedido. “Desde la Coordinación de la CAIS se está articulando el acompañamiento a los demás estudiantes que fueron testigos directos de lo sucedido y sus familias”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, buscarán determinar si algún otro estudiante necesita asistencia o está atravesando alguna situación crítica con la que puedan colaborar.

El trabajo del equipo estará destinado principalmente a “las seis familias de los estudiantes que fueron testigos directos y se acompañará a los equipos educativos en la contención”.

Según se supo, los talleres serían tanto para alumnos como para padres y durarían diez días, pero habrá un seguimiento de la situación durante los próximos tres meses, tal como establece el protocolo.

