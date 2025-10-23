Un hombre fue detenido en Neuquén acusado de violar a una adolescente en una pijamada y dejarla embarazada

Un hombre fue detenido en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, acusado de violar a una adolescente en una pijamada y dejarla embarazada. El caso ocurrió en los primeros meses del año, pero fue imputado este miércoles y quedó detenido luego de la audiencia judicial.

Según información publicada oficialmente por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, el acusado es un familiar de la víctima y, durante el ataque, la amenazó para que no revelara lo ocurrido.

Femicidio de Wanda Taddei: el ex baterista Eduardo Vázquez, más cerca de las salidas transitorias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fiscal del caso, Manuel Islas, formuló este miércoles los cargos contra el hombre, identificado como P.D.M., tras relatar los hechos en una audiencia en la sede del Poder Judicial de Neuquén, acompañado por la asistente letrada Vanesa Muñoz.

De acuerdo a información de la Fiscalía, el abuso ocurrió entre febrero y marzo de este año en la vivienda. La investigación detalla que el hombre organizó una pijamada en su domicilio, donde llevó a la adolescente a una habitación y la agredió sexualmente.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso en la audiencia. “Como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Huellas, una llamada anónima y un supuesto robo: nuevas pistas en el caso de los jubilados desaparecidos en Chubut

El detenido fue acusado de abuso sexual con acceso carnal, triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad, aprovechado de la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

Durante la jornada, Islas solicitó la prisión preventiva por cuatro meses para P.D.M., respaldando el pedido en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de la víctima y posible fuga del imputado. Según remarca el informe del MPF, el juez de garantías Juan Manuel Kees avaló tanto la formulación de cargos como la prisión preventiva por el plazo solicitado.

Además, el magistrado autorizó la extracción de sangre del acusado para realizar un cotejo de ADN en el marco de la investigación judicial.

BGD/DCQ