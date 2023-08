Norberto "Pappo" Napolitano falleció el 25 de febrero de 2005 tras sufrir un accidente con su motocicleta en la ruta. Dieciocho años después, dos familiares del legendario músico fueron víctimas de un destino similar cuando la combi en la que circulaban volcó camino a Mar del Plata y murieron por las graves lesiones.

Se trata de su primo, Daniel Napolitano, y la hija de él, María Esther. Ambos habían ido al cumpleaños del nieto de Daniel en la localidad de Orense, partido de Tres Arroyos, y regresaban a la ciudad balnearia cuando el vehículo que los transportaba se salió del camino y volcó en una banquina de la ruta Provincial 88, cerca de Necochea.

Alberto Fernández y la verdadera historia de la guitarra de Pappo

El hecho ocurrió por la mañana del pasado 17 de julio y fuentes de Vialidad informaron que el hombre de 78 años murió en el acto. Por su parte, María Esther, de 54, fue trasladada de emergencia al Hospital “Emilio Ferreyra” de Necochea, donde permaneció internada pero perdió la vida como consecuencia de las heridas.

PERFIL pudo conocer que el siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 90 de la carretera provincial y que también había otras cinco personas a bordo de la combi, que resultaron con politraumatismos. Entre ellas se encuentra Alicia Mesore, esposa de Daniel y madre de María Esther, además de un hombre de 67 años y otras tres mujeres de 62, 37 y 21 años.

Daniel Napolitano era fanático de los autos como su primo y corría en midget.

El vehículo era conducido por un hombre identificado como G. F., un ex policía que inició un servicio de transporte entre Claromecó y Mar del Plata tras haber sido desafectado de la fuerza hace unos años. Sobre este punto, una fuente cercana al caso comentó que tuvo una causa por “lesiones leves” cuando cumplía funciones en la subdelegación de Orense.

Las causas que provocaron el siniestro aún están en investigación. El caso están en manos del fiscal José Luis Cipolletti, titular de la UFI Nº 1 Departamental de Necochea, que de manera inicial imputó al chofer por "doble homicidio culposo y lesiones".

Se cree que el accidente está relacionado con el estado de asfalto mojado por las intensas lluvias que se registraron en esa zona en el instante del hecho. Como parte del protocolo, G. F. fue sometido a un test de alcoholemia que dio negativo.

Se estima que el conductor quiso pasar un camión, hubo un roce y terminó volcando tras varios tumbos. Por el momento esta versión no se confirmó pero la combi no pudo adherirse al asfalto debido al agua.

La despedida a Daniel Napolitano

Tras conocerse el fallecimiento de Daniel Napolitano, la página de Facebook Midget virtual lo despidió a través de las redes sociales al recordarlo como dirigente y referente de esta categoría de carreras. Al igual que su primo Norberto, Daniel era fanático de los "fierros" y se había criado en el barrio de La Paternal.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Daniel Napolitano, ex piloto y también tesorero de la AAPM (Asociación Argentina de Pilotos Midget)", comenzaron diciendo. También recordaron la época en la que fue presidente de la organización, cuando la categoría migró al autódromo Oscar y Juan Gálvez por primera vez.

"Una pérdida lamentable", "Se puso al hombro la categoría en momentos difíciles", "Mí más sentido pésame a la familia" y "Se fue una gran persona, parte de mí adolescencia en el taller de Mataderos", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.

La muerte de Pappo

El ícono del rock nacional Norberto "Pappo" Napolitano falleció en la madrugada del 25 de febrero de 2005 en la localidad bonaerense de Jáuregui, partido de Luján, cuando tenía 55 años. "El Carpo" perdió el control de su motocicleta Harley Davidson mientras transitaba por la ruta 5 junto a otra moto en la que viajaban su hijo Luciano y su nuera.

Según las primeras versiones, la moto de Pappo rozó a la de su hijo y fue entonces que perdió el equilibro. No fue el impacto contra el asfalto lo que le produjo la muerte, sino que fue arrollado por un Renault Clío que iba por ese camino.

Luciano Napolitano hizo una extensa publicación en su cuenta de Facebook en 2012, donde precisó varios detalles del accidente para desmentir los rumores que sugerían que habrían estado bajo los efectos de la droga o corriendo picadas.

“No estábamos drogados. Lo dice el Examen Toxicológico del Perito Bioquímico que determinó que Norberto y yo no teníamos en nuestro organismo sustancias analgésicas, anestésicas, diuréticos, cocaína, barbitúricos, benzodacepinas, anfetaminas u otras drogas. No, no estábamos borrachos. Habíamos comido en una parrilla y compartido entre tres una jarra de vino”, indicó.

“No, no íbamos pasándonos en la ruta y jugando carreras o picadas: mi viejo viajaba solo en una Harley Davidson de 1200 cm3 preparada por él, y yo lo seguía como podía en una vieja Kawasaki llevando conductor y acompañante…", añadió.

“Desaceleró bruscamente intentando virar en sentido contrario al que llevábamos, nunca sabré si él quiso volver a la quinta que ya habíamos pasado para cambiarnos (estaba en short y mocasines), si quiso cruzarse al cabaret o qué fue lo que le pasó, para que hiciera esa incomprensible maniobra”, concluyó sobre el movimiento que lo sorprendió y que hizo sus motos se rozaron antes de que cayeran al asfalto.

FP/ff