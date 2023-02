Violencia en Rosario: el presidente de la Corte de Santa Fe dijo que "se perdió el control del territorio"

Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, habló sobre la violencia y la inseguridad que azota desde hace tiempo a la ciudad de Rosario y consideró que la situación es caótica, al tiempo que pidió una reforma policial. “En Rosario se ha perdido el control del territorio”, dijo.

"Parecía que habíamos tocado fondo y seguimos cada vez más buscando una mayor profundidad. Me da la impresión de que nadie puede mirar para otro lado", dijo el magistrado en una entrevista a radio LT 8 de Rosario.

A principios de esta semana, se registraron tres casos de balaceras en la que fallecieron dos personas, entre los tantos otros casos que se registran a diario en esa ciudad.

Erbetta consideró que "no se puede aceptar la violencia y el narcotráfico como si nada se pudiera cambiar”, y dijo que esta situación “interpela a la política y a los tres poderes del Estado”.

Daniel Erbetta.

Balearon un centro de salud en Rosario y el intendente tuvo que suspender un acto oficial

Según analizó, en este conflicto intervienen “tres grandes actores: la policía, el Ministerio Público Fiscal y la Penitenciaría”. “En algunos de estos tres sectores hay más problemas que en otros, y desde la cárcel se siguen dando instrucciones para las balaceras y extorsiones, crímenes por encargo", dijo.

En la provincia, además, dijo que la delincuencia llegó hasta los cargos policiales de mayor rango: "Hay muchos jefes policiales y agentes de la policía que están condenados, otros sometidos a proceso. Están condenados porque no solo brindaron protección, sino que en algunos casos han pasado a gerenciar estos negocios conjuntamente con los sectores que controlan la calle y hacen uso de la violencia".

En la madrugada de este miércoles 8 de febrero, delincuentes balearon el Centro Municipal de Distrito Sudoeste Emilia Bertolé y el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, tuvo que suspender un acto oficial, entre reclamos al ministro de Seguridad provincial y a la gobernación por mayor presencia policial.

“Hoy nos preguntábamos ¿qué dice la policía? No funciona más. Lo que se anunció en diciembre, en enero ya no se cumplió. Fue un anuncio que hicimos el gobernador y el intendente”, se quejó Javkin y agregó: “No es que dude de la policía, es que no está”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El pedido de una reforma policial y de control político de las fuerzas de seguridad

“Esto no va a cambiar si no se acepta el problema, si no se reconoce. Si no se asume no voy a poder nunca pensar en una solución y a esto tiene que hacerlo la política”, consideró el presidente de la Corte santafesina.

"Hubo en Santa Fe proyectos de reforma policial y de seguridad que implicaban una mayor modernización, democratización y un fuerte control política de la fuerza policial. Puede haber matices, pero se necesita un puntapié inicial para la discusión de la reforma policial. La actual estructura policial atrasa”, advirtió.

Para esto, pidió “una reforma policial, revisar los reglamentos del sistema penitenciario, fortalecer el Ministerio Público Fiscal” y dijo que esto “demanda la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y fundamentalmente de la Legislatura de la provincia".

Fue en ese punto en el que mencionó la situación en Alemania y la comparó con lo que sucede en Rosario con el narcotráfico. "Hamburgo es el principal puerto de ingreso de la droga en Alemania y la policía alemana lo sabe perfectamente, el mercado se regula y hay límites, ni muertos, ni financiamiento de la política con este dinero. Esa situación no se da en la ciudad de Rosario, se ha perdido el control del territorio".

En ese contexto, explicó que para lograr revertir la violencia “se demanda un compromiso político y de los poderes públicos, que dejen por un momento las elecciones de lado, las especulaciones electorales, y que de una vez por todas nos sentemos a consensuar una estrategia sostenida en el tiempo".

