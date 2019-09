Las cuatro medidas de Macri que, según Kicillof, provocaron un "industricidio"

En Costa Salguero se está realizando el primer Congreso Industrial PYME que organiza la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba). En el evento, ayer participó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y este miércoles fue el turno del candidato del Frente de Todos que ganó en las PASO, Axel Kicillof.

En ese marco, el ex ministro de Economía criticó las medidas que tomó el presidente Mauricio Macri durante su gestión que según su criterio, llevaron a esta crisis económica que atraviesa el país. Por eso, Kicillof mecionó cuatro políticas económicas del Gobierno Nacional que formaron una "tormenta perfecta" y que dio como resultado el "industricidio".

Para el actual diputado nacional, la apertura comercial "indiscriminada" en sectores sensibles generó una competencia desleal y el deterioro del mercado interno, las tasas de interés "más grandes del mundo", el tarifazo, producto de pasar las tarifas de los servicios y los combustibles de pesos a dólares, y la devaluación, concluyó en el mentado "industricidio".

"Tenemos las tarifas y el combustible dolarizados, y a precio internacional. Esta es la política energética de este Gobierno y las consecuencias no podían ser otras que las que está sufriendo la gente. La importación abusiva perjudica a la industria local. Tenemos una pérdida muy fuerte de competitividad en nuestro sector industrial”, aseguró Kicillof.

En esa línea, el candidato aseguró que, con estas políticas, las únicas actividades que se benefician son las exportadoras de materia prima, las financieras y los trabajos vinculados a los servicios públicos en manos de empresas privadas. "Nadie más puede sobrevivir a esto", criticó.

En ese sentido, añadió que "desde enero de 2016 a junio de 2019, la caída de la producción industrial fue del 11.4%. No hay muchos precedentes en la historia nacional". Asimismo, detalló que "se perdieron más de 4.200 empresas. Esto tampoco tiene mucho precedente y es sistemático". Y, además, agregó que "se perdieron más de 145 mil empleos registrados en la industria".

“Los industriales de la provincia de Buenos Aires tienen problemas de mercado por la caída de la demanda. Los ingresos cayeron en picada producto de una política que desde el primer día era de bajar salarios. Es un plan de destrucción masiva de la industria", expresó.

"En ninguna otra provincia hubo tanta inacción de un gobierno provincial. No se usó el Banco Provincia para enfrentar una situación crítica, no se ofrecieron tarifas diferenciales, no se usó ninguna herramienta para hacer frente a un plan macroeconómico muy nocivo para el sector industrial", criticó Kicillof.

"Los ingresos cayeron en picada producto de una política que desde el primer día tenía como objetivo bajar los salarios", lamentó el ex ministro de Economía.

Por otro lado, evitó generar polémica ante las nuevas restricciones a la compra de dólares: "La política macroeconómica que ejerció este gobierno se conoció el 16 de diciembre de 2015 cuando el entonces Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, anunció cómo desarmaban el... ¿cómo le dicen ahora? 'paraguas cambiario' anterior (en alusión al cepo). Anunciar medidas para desarticular el 'paraguas cambiario anterior'. Por eso no quiero ponerme polémico en este momento, ni tampoco chicanero".

Antes de dar su dicurso en Congreso Industrial PYME, Kicillof mantuvo la semana pasada una reunión con la comisión directiva de la Uipba.

Ayer, por su lado, la gobernadora Vidal estuvo en Costa Salguero y pidió consenso y responsabilidad para salir de la crisis. "La Argentina y la Provincia necesitan de un diálogo concreto, no de un diálogo de discurso, no de un diálogo de palabras vacías, sino de un diálogo concreto que lleve al consenso. Y que nos traiga esa tranquilidad, esas certezas, que cada uno de ustedes necesita para poder crecer y generar trabajo", sostuvo. La gobernadora añadió: "Esta crisis debería ser la última".

