500 intendentes de todo el país presentarán un amparo contra el DNU de Javier Milei

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, anunció que luego de una reunión en la que participaron 500 intendentes de todo el país se resolvió presentar ante la Justicia un recurso de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Mieli. "Argentina no está en venta", aseguró el jefe comunal de La Matanza.

La reunión se realizó en la sede de la FAM, ubicada en el centro porteño, aunque también se sumaron de manera virtual intendentes de todo el país. El objetivo fue resolver una posición común sobre el DNU 70/2023. Según Espinoza, el decreto "avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir". Además, agregó: "Esperamos que la Justicia haga lugar a nuestro pedido, que se generen todos los debates en el Congreso y que nuestros diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias".

El presidente de la FEM sostuvo que el DNU es "totalmente inconstitucional" porque "deroga más de 300 leyes de un plumazo": "Hay reformas tan profundas que tienen que tratarse con proyectos de ley en el Congreso de la Nación con el legado que la gente dio", subrayó.

Espinoza fue categórico: "Estamos en democracia pero parece como si estuviéramos en dictadura, con un Presidente y diez personas que generan un DNU que favorece a grandes grupos económicos y perjudica al 90% de los argentinos y un proyecto de ley que parece un estado de sitio", opinó.

Más de una decena de presentaciones

En su décimo día como presidente de la Nación, Milei anunció el DNU a través de su primera cadena nacional y de inmediato comenzaron a acumularse las presentaciones judiciales en contra del texto. Hasta el momento, ya se presentaron más de 13 recursos en el fuero Contencioso Administrativo.

Uno de los que se resolvió hasta ahora fue el que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT). El juez José Ignacio Ramonet lo rechazó. "Teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente, no encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables que habiliten el dictado de una medida cautelar 'interina', considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia“, fue uno de los argumentos del magistrado.

Entre las presentaciones que aún no se resolvieron está la de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; la del constitucionalista Adnrés Gil Domínguez, que presentó una "acción declarativa de inconstitucionalidad"; y la de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

