Kicillof contra el gobierno de Milei: "Se dicen eficientes pero son bien vagos, los decretos se los escriben otros"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei al tildarlo de "vagos" y criticar el mega DNU y la Ley Ómnibus que pretenden imponer para comenzar su gestión.

Luego de reunirse, junto a otros gobernadores, con el propio mandatario nacional, el ex ministro de Economía dijo que Milei no tiene ganas de trabajar, y tildó a los suyos de ser "bien vagos", además de enfatizar en su modelo de "ajuste clásico", al que definió como una "gran estafa".

"No es una cosa o la otra. De la misma manera que no hay que elegir entre Estado y mercado, son las dos juntas. Pero siempre es más fácil firmar un decretazo y mandar una súper ley, que dedicarse a laburar y a generar trabajo e industria. Esos que se dicen eficientes además son bien vagos, los decretos se los escriben otros", sentenció el gobernador este jueves 28 de diciembre en el parque industrial de Florencio Varela.

La insólita explicación de Sturzenegger al defender la desregulación del turismo y compararla con el matrimonio

Precisamente, los dardos a Casa Rosada por argumentar que el decreto no lo escribió el propio gobierno se enmarcan en que se conoció públicamente que Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, fue quien trabajó en el mega decreto. Si bien fue definido como "asesor" y apareció en el video grabado en el cual Milei anunció esas principales disposiciones, no tiene un cargo formal en la nueva administración. Asimismo, distintos sectores de la política agregaron que el DNU fue trabajado con estudios jurídicos que trabajan para las principales empresas beneficiarias de dichas medidas.

También Kicillof cargó contra Milei por "no ver el cambio climático" ni tampoco los conflictos geopolíticos. En detalle, el mandatario provincial confió que fue a la reunión con los gobernadores a la que citó el Presidente porque reconoce su legitimidad. "Fue votado en un balotaje, no ganó en primera vuelta. Tiene sus votos y los del balotaje, que son votos entre dos opciones... pero evidentemente hay que reconocer su legitimidad. Ahí estuvimos".

"¿Qué dijo? Sobre el plan económico que empezó el 12 con la devaluación más grande de la historia, con caída de los salarios y aumento de los alimentos, y que sigue con un tarifazo, apertura importadora y destrucción del crédito publico, dijo: ‘Esto no es lo que yo quiero hacer’. Dijo: ‘Lo odio’", precisó.

En ese mismo orden contó que Milei no determinó aquel día los tiempos de su plan de ajuste: "No sé si están con el segundo semestre, la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel".

"Tasa Kicillof": Milei dijo que creará un impuesto para pagar el juicio por la estatización de YPF

Por otro lado, Kicillof criticó los recortes a las provincias: "Hoy se está aplicando un plan de ajuste clásico, se aplicó mil veces, conocemos las consecuencias. Además el ajuste siempre va sobre las provincias y creen que es para perjudicar a un gobernador. Que quede claro: inauguramos escuelas, rutas, hospitales. No es para perjudicar a un gobernador, el ajuste que van a hacer perjudica al pueblo de la provincia de Buenos Aires, no a un gobernador", consideró, y se comprometió a "usar todos los instrumentos" para aplicar medidas que aceleren la industria y la producción.

En esa línea lo planteó porque habló de que en territorio bonaerense se concentra 52% de la industria nacional, y cuestionó a la política de apertura de importaciones, porque eso destruiría trabajo local y que con la competencia del mercado -"que no es Disneylandia"- el más grande sobrepasará siempre al más pequeño. "No defiendo la industria por una cuestión nostálgica y teórica, también por todo eso y por política, pero además porque represento a una provincia que es industrial. Así que si defiendo a la industria es porque me votaron para eso. Es la legitimidad y la obligación que tenemos".

Por último, apuntó contra la Casa Rosada por plantear que la antinomia entre sector público y privado es una "estafa", porque consideró que no se debe elegir. "Desde el peronismo nunca propusimos eso, siempre dijimos: Estado, trabajadores y empresas para generar desarrollo nacional".

Para citar esto último lo comparó con Donald Trump, presidente al que Milei apoyó: "Siempre bajo esa postura, le recordó a Milei que el exmandatario estadounidense Donald Trump, 'que apoya al presidente actual', impulsó medidas proteccionistas durante su administración. 'Decía Make America great again (hagamos Estados Unidos grande de vuelta) y eran políticas arancelarias, de crédito, subsidios a troche y moche, para radicar empresas y dar trabajo. Es raro, ¿no? Porque aquellos que admiran hacen una cosa diametralmente opuesta a la que a veces mandan a hacer y después se hacen", concluyó.

JD / cp