Atril, horario y estética: cómo será la apertura de sesiones de Javier Milei que imita el estilo estadounidense

Javier Milei manifestó su admiración y alineamiento irrestricto con Estados Unidos desde que su nombre sonó fuerte para competir por la presidencia argentina. Una vez en el poder, ese enamoramiento del jefe de estado con el país norteamericano no solo repercutió en el realineamiento en la política exterior sino también en otros aspectos que van desde la estética hasta la forma de comunicar.

En un nuevo gesto para demostrar su admiración por Estados Unidos, el presidente de la motosierra y la licuadora eligió hacer una serie de cambios de la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que empieza el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre. Son modificaciones que emulan el estilo y la estética tradicional del discurso inaugural que da el presidente norteamericano en la Cámara de los Representantes.

Este viernes, Javier Milei hablará desde un atril emulando la tradición en Estados Unidos.

Según confirmaron fuentes oficiales a PERFIL, el presidente Milei dará su discurso parado en una tarima frente a un atril al igual que realiza el presidente de los Estados Unidos en la apertura de sesiones ordinarias. Romperá así con la tradicional foto que refleja a la dupla presidencial sentada y flanqueada por las autoridades de las dos cámaras, y los miembros de la Corte Suprema ubicados al costado.

A esto se suma el cambio de horario anunciado por el gobierno nacional, que dispuso la 142° ceremonia legislativa será a las 21 y no al mediodía, como marcan los usos y costumbres. Ocurrirá en pleno prime time televisivo, un horario "más justo", según el vocero presidencial Manuel Adorni, para que el mensaje llegue a más gente.

En Argentina es tradición que el presidente hable sentado secundado por el vicepresidente, las autoridades de las cámaras y miembros de la Corte Suprema.

Si bien todavía los equipos del Presidente están ultimando detalles del discurso, se espera que incluya la obligación suscitada en el artículo 99 de la constitución nacional, que establece que el presidente debe dar detalle de "la memoria del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendar a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes".

Cuál es la percepción que tienen en Estados Unidos de Javier Milei

Cómo es la apertura de sesiones en Estados Unidos

Javier Milei, profeso admirador de las instituciones estadounidenses, conoce de cerca la ceremonia de apertura legislativa en ese país. "El presidente deberá periódicamente dar al Congreso información del estado de la Unión y recomendará para su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes", reza la carta magna de Estados Unidos.

Según marca la tradición, cada año el presidente de la superpotencia militar habla ante el Congreso parado en una tarima, desde un atril ubicado delante del estrado. En el cuadro, detrás se sitúa el vicepresidente y el titular de la Cámara de Representantes, símil a Diputados. El presidente es acompañado por oficialismo y oposición y sus familiares que se sientan en los palcos laterales del recinto.

El presidente estadounidense Joe Biden en la apertura de sesiones ordinarias de 2023.

Además, resta un detalle importante: en general, la pareja del presidente en su rol de primera dama (de un país que hasta ahora nunca tuvo una presidenta) permanece unos asientos que se ubican al frente del mandatario. A su lado se sienta alguna figura de importancia política para la administración presidencial. Por ejemplo, en 2023 la persona que eligió Joe Biden para ocupar ese lugar fue la embajadora ucraniana, Oksana Markarova, cuando se cumplió un año de la invasión y el inicio de la catarata de sanciones contra Rusia.

Con respecto al horario, en Estados Unidos la ceremonia está pautada para las 21, un horario de mayor audiencia televisiva. Respecto a la fecha, no es tan rígido como el caso argentino sino que el presidente puede elegir dar su discurso desde enero hasta marzo, según establece la enmienda XX. Al principio, el discurso fue nombrado como "el mensaje anual del presidente al Congreso", mientras que el nombre oficial de "estado de la Unión" (State of the Union) no fue usado hasta 1947.

La ceremonia en EE.UU. no es ajena a la controversia, como cuando el expresidente. Donald Trump fue criticado por rehusarse a estrechar la mano de la presidenta de los Representantes, Nancy Pelosi.

Símbolos y gestos de Milei hacia Estados Unidos

"Mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre". La frase de Javier Milei se tornó literal apenas pisó la Casa Rosada. Allí dispuso la creación de la "Oficina del presidente Javier Milei", una cuenta en redes sociales que reemplazó a la antigua "Casa Rosada", siendo ésta una práctica habitual en Estados Unidos y que Milei implementó para informar sobre la actividad presidencial en tiempo real.

Pero el detalle de mayor trascendencia es el sello de la Presidencia de la Nación de fondo azul y letras blancas utilizado en toda la comunicación oficial, que también adorna la sala de prensa frecuentada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, según dispuso el mandatario. Dos símbolos que emulan el modo en que se comunica el "Potus", es decir, el presidente de los Estados Unidos.

Javier Milei recibió a Marco Rubio, el senador estadounidense que suena para ser candidato a vicepresidente de Donald Trump

Un día antes de la apertura de sesiones del Congreso subió una foto a sus redes sociales hecha con inteligencia artificial en la que se ve su rostro estampado en la Estatua de la Libertad, el monumento ubicado en Nueva York que simboliza el valor más importante de la ideología y liturgia que exporta Estados Unidos y que acogió el presidente argentino: la libertad. "¡Viva la libertad carajo!", escribió Milei para acompañar la bizarra imagen.

En relación a la actividad presidencial, Milei hizo carne su afinidad ideológica a fines de noviembre de 2023, cuando viajó a Washington como presidente electo. Si bien desde Estados Unidos fueron incisivos con el respeto a la investidura del entonces presidente Alberto Fernández, celebraron su llegada mientras que funcionarios de alto rango recibieron a su comitiva en oficinas estatales. Era un Milei que estaba a un paso de ocuparse de la administración de un país en números rojos y que necesitaba del apoyo estadounidense en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

La foto que compartió Milei en sus redes sociales este jueves 29 de febrero.

Apenas dos meses de haber asumido como presidente, Milei cumplió con la promesa de elegir a Israel como destino de su primer viaje oficial. Mientras tanto, varios altos funcionarios del Departamento de Estado y de otras áreas estratégicas del gobierno estadounidense desembarcaron en Buenos Aires, mientras que el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, hacían lo propio en tierra norteamericana para destrabar un nuevo desembolso del FMI.

Además, Milei se convirtió en un ícono de los jóvenes de la derecha reaccionaria en Estados Unidos y que son seguidores de Donald Trump, tal como se vio en la conferencia conservadora (CPAC) de fines de febrero.

CD / Gi