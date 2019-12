Alberto Fernández: "Tengo amigos que se van de viaje y me dicen cosas horribles"

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy a su antecesor, Mauricio Macri, y lo acusó de haber dejado "un desquicio, un bodrio", aunque advirtió que no va a "hablar de la herencia" recibida.



"Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse... Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo", sostuvo el mandatario, en alusión a las medidas económicas adoptadas por el líder del PRO en los últimos meses de su gestión.



En diálogo con Radio Continental, el jefe de Estado agregó: "Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas".

“Estamos ordenando el tema de Ahora 12 y de Precios Cuidados. La lucha contra la inflación es una lucha de todos. No tiene que haber ventajas para algunos”, destacó el Presidente en diálogo con Mariana Verón.

“Me refiero a que uno de los grandes problemas de la inflación es la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe, pero algunos para prevenirse aumentan los precios. Ese aumento de precios lo pagamos todos y es insoportable. No puede permitirse y lo vemos en todos lados: en los medicamentos, los alimentos, los supermercados. El que pierde ahí es el ciudadano común. Tenemos que trabajar en conjunto”, remarcó Fernández.



Estas fueron sus definiciones más importantes sobre diversos temas:

Jubilaciones. “Una jubilación mínima hoy oscila 14 mil pesos. Ahora recibieron un 30% más y en enero también. En abril van a recibir un aumento, vamos a ver cómo (si fijo o no). No hay como pagarle a los jubilados. Les mintieron para poder mandarle a Vidal 100 mil millones de pesos. La fórmula que existía antes tenía más racionalidad. Para junio ya tendremos la nueva fórmula para calcular el aumento de los jubilados. Hay plan para todo. Todo lo que estamos haciendo está planificado, no hay nada improvisado. Estamos negociando, no le cuento a usted porque si no le cuento a los acreedores con qué cartas juegos. La primera semana de enero estaría saliendo el aumento a privados. Sería un monto fijo mínimo.Les pido paciencia hasta el 31 de marzo. Ya ha ocurrido a Argentina tener paritarias en partes”.



Cepo al dólar “El cepo tiene que seguir porque no hay dólares en Argentina. Eso lo puso Macri. Estamos viendo las alternativas para que no afecte las inversiones. La gente se enoja, pero el dólar en Argentina es un bien. Cuando los bienes faltan son muy caros. Pero además nosotros necesitamos los dólares para proteger la producción. A mí me resulta antipático, yo tengo amigos que se van de viaje y me dicen cosas horribles”. “Las inversiones están viniendo. No es una lluvia de dólares, es ir recuperando confianza para que la gente crea. Todo va a ser paulatino”.



