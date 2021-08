Alberto Fernández: "Me quedan 2 años de revancha"

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes 10 de agosto que durante la pandemia de coronavirus "no nos hemos dado cuenta, pero la muerte caminó todo este tiempo alrededor nuestro", y aseguró que tiene "dos años de revancha" como jefe de Estado para "hacer todo" lo que no pudo hasta el momento.

"No nos hemos dado cuenta, pero la muerte caminó todo este tiempo alrededor nuestro. Es horrible, pero nos pasó. Hubo un momento en que el secreto era escaparle a la muerte, y tuvimos que hacer lo necesario para escaparle a la muerte", enfatizó Fernández.

Al encabezará la presentación de Activar Cultura, un programa para la reactivación y fortalecimiento de proyectos y espacios culturales en todo el país, precisó: "Fue muy feo ser Presidente en un contexto como el que me tocó a mí, no se lo deseo a nadie. Me quedan dos años de revancha, en estos dos años vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí".

"Vamos a ocuparnos de todos, de los grandes artistas, pero también de los que empiezan, de los que buscan un lugar en la escena, de los que en una manta muestran su artesanía", subrayó el jefe de Estado.

El programa Activar Cultura, que se presentó en el Centro Cultural Kirchner, implica una serie de medidas que incluyen líneas de financiamiento para la producción y el empleo en el ámbito de la cultura y que requerirán una inversión de más de 5.300 millones de pesos.

En el CCK, Alberto Fernández presentó el programa Activar Cultura.

"Hoy prendemos los motores para que todo esto vuelva a funcionar", enfatizó Fernández, y agradeció a "productores teatrales, artistas, músicos, porque entendieron que la muerte caminaba entre nosotros y ayudaron a cuidarnos". "No estábamos viviendo plenamente, nos faltaba el arte", enfatizó Fernández, y agregó: "El arte alimenta el alma de los pueblos".

También participaron del acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello; y la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, entre otros funcionarios y artistas.

El mensaje de Alberto Fernández a Agustín Rossi en su despedida del Ministerio de Defensa: "Nuestra amistad nunca se quebró ni se va a quebrar"

El presidente envió una señal de distensión en la relación con el saliente ministro de Defensa Agustín Rossi, a quien calificó como su "amigo" y dijo que esa vínculo no se romperá, más allá de las turbulencias alrededor de su cambio en el Gabinete.

Antes de tomarle juramento a Jorge Taiana como nuevo ministro de Defensa, el mandatario nacional expresó: "Quiero despedir a un amigo, que no lo despido como amigo porque amigos vamos a ser siempre".

"(Rossi) ha sido para mí una persona muy importante no solamente en lo que fue su área específica, en el Ministerio de Defensa, sino que fue un puntal muy importante a la hora de tomar decisiones, porque tiene esa virtud de tener una capacidad de lectura de la realidad que yo valoro mucho", enfatizó Fernández.

En un breve discurso en el Salón Blanco de Casa Rosada, agregó: "Nos conocimos hace muchos años, tuve el honor de traerlo al Frente para la Victoria y nuestra amistad nunca se quebró ni se va a quebrar".

Agustín Rossi, se retira de la Casa Rosada, luego del acto de jura de los nuevos ministros. FOTO: NA

El mensaje se leyó como una forma de aflojar la tensión que se generó tras la decisión de Rossi de competir en las PASO de Santa Fe y la posterior medida del Presidente de pedir que todos los funcionarios que hicieran campaña dejaran sus cargos.

La presencia del santafesino en Casa Rosada para presenciar la jura de Taiana y de Juan Zabaleta en Desarrollo Social se entendió como una señal de acompañamiento, lo que luego fue correspondido por el Presidente con sus palabras de agradecimiento.

Agustín Rossi: "Hice todo lo que estuvo a mi alcance para satisfacer el pedido del Presidente"

Rossi recibió el aplauso de Fernández y de los ministros asistentes, y la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti, quien estaba sentada una fila más atrás lo apretó por los hombros para mostrarle su afecto.

La salida del ministro de Defensa se dio luego de que el Presidente anunciara por televisión que los funcionarios que iban a hacer campaña debían dejar sus cargos.

La Casa Rosada le había pedido de Rossi que propiciara un acuerdo de unidad con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pero la rivalidad entre ambos lo impidió y finalmente se presentó como precandidato a senador contra la lista del oficialismo local. Esa decisión marcó su salida del Gabinete, y tanto el Presidente como la vicepresidenta Cristina Kirchner apoyan a la lista de Perotti en Santa Fe.

