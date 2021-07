La interna por las precandidaturas en Santa Fe sumó un nuevo capítulo que combustionó la batalla por el peronismo territorial entre el gobernador, Omar Perotti, y el hasta ahora ministro de Defensa, Agustín Rossi, que anoche se enteró por televisión que debía dejar su cargo en el ejecutivo. "Me enteré que tengo que renunciar por la televisión, igual que todos", dijo sobre los dichos del Alberto Fernández respecto a que los candidatos debían renunciar por "ética" a sus cargos.

“Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos. Es una regla que yo puse”, fue la contundente frase que lanzó ayer el presidente Alberto Fernández desde Perú, donde asistió a la asunción del nuevo jefe de estado Pedro Castillo.

El torpedo llegó directamente a las oficinas del Ministerio de Defensa, encabezado por Agustín Rossi, que se postuló como candidato a senador en Santa Fe detrás de la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Toda una particularidad porque Rodenas era la segunda del mandatario santafesino Omar Perotti, que se metió de lleno en la disputa y se presentó como candidato a senador suplente en la lista que terminaron integrando el periodista deportivo Marcelo Lewandowsky y María de los Ángeles "Marilín" Sacnún.

Anoche en TN, "El Chivo" Rossi no escatimó en críticas a Perotti, y manifestó, entre otras palabras, que si él renunciaba, el gobernador debía tomarse licencia.

"Creo que desbaraté un plan junto a Alejandra Rodenas de convertir a Santa Fe en un peronismo similar al de Córdoba. Luego provincializar el debate y esconder al presidente y la vicepresidenta. Si ganaba, podría haber sacado al peronismo del Frente de Todos. Perotti quería hegemonizar el peronismo santafesino. Pero ahora que actuamos con Rodenas, sumó aliados y cambió su candidato", disparó el hasta ahora ministro de Defensa sobre la negociación que Perotti tuvo con la cúpula del Frente de Todos en la cual bajó a su candidato, el senador Roberto Mirabella, y lo colocó para encabezar la lista de diputados.

La comparación de Perotti con el mandatario cordobés Juan Schiaretti que trazó Rossi no es azarosa: en Santa Fe se pueden ver las calles empapeladas con el nombre "Hacemos Santa Fe", hermano directo del "Hacemos por Córdoba" de la línea cordobesista.

Rossi, el cristinista

En tiempos donde los políticos se comunican por los medios y se acusan en Twitter, Rossi confesó que supo por C5N que debía dejar de ser ministro de Defensa. "Me enteré que tengo que renunciar por la televisión, igual que todos", reveló.

Esta mañana, el precandidato a Senador por Santa Fe confesó que no le habían dicho que si era candidato tenía que renunciar, con lo cual confirma que el Presidente le pidió ser candidato pero no levantó el teléfono para darle la buena nueva.

"No me consta el pacto entre Perotti y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si eso pasó, es secundario. Mi adhesión es al sistema de ideas y al liderazgo de Cristina. Voy a seguir siendo cristinista. ¿Alguien cree que Perotti va a defender a Cristina?", manifestó anoche Rossi, sin tapujos, y confirmando que fue el propio Alberto Fernández quien le propuso ser candidato en su provincia.

Luego, develó cómo fue parte de la trama que lo llevó a la interna por pedido del Presidente y por la negativa de Perotti de que forme parte de su lista.

"El gobernador Perotti no estaba de acuerdo. El presidente, el domingo, se comunicó conmigo y me dijo que haga todos los esfuerzos para construir una lista de unidad. Yo le propuse un plan al presidente: que una lista se quede con una categoría y otra con otra. Lo hablé con Perotti: me ofrecí a ser candidato a diputado nacional para dar potencialidad. Yo había descartado ser senador pero él me dijo taxativamente que no quería que esté en las listas. Si yo no puedo estar en la lista, le propuse que Alejandra Rodenas encabece la lista. Tampoco, insistió en que vaya su candidato. No querían un acuerdo con nosotros, querían una rendición incondicional. No lo vamos a hacer, no lo voy a hacer yo", describió Rossi.

A trazo grueso, el ministro de Defensa tuvo la bendición de la Casa Rosada para postularse pero del otro lado, aparece Sacnún como parte del riñón de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, Rossi dice que es un cristinista de pura cepa, pero la opacidad que hubo en la toma de decisiones sobre su persona produjeron que entre ayer y hoy cuente su versión de los hechos.

"Es una regla ética"

En esos términos puso Alberto Fernández la decisión de que Rossi y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dejen sus sillas ejecutivas para comenzar a visualizarse como candidatos. Ayer, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le tomó juramente a Nicolás Kreplak como ministro de Salud luego de la salida de Daniel Gollán, que acompaña a Victoria Tolosa Paz en la lista de unidad de diputados bonaerenses.

"Vamos a esperar a mi regreso y vamos a poner todo eso en orden. Todos los que son candidatos, deben dejar sus cargos. Es una regla que yo puse", manifestó anoche el Presidente.



