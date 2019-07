Finocchiaro: "Magario es la misma que gastó parte del fondo educativo en carnavales"

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, dijo este miércoles que la precandidata a vicegobernadora bonaerense por el Frente de Todos, Verónica Magario, "es la misma que gobierna La Matanza y gastó parte del fondo educativo en carnavales".

"Encontré un tuit de Magario que decía que junto a (Axel) Kicillof iban a cuidar la educación de los bonaerenses; es la misma que en seis meses apenas ejecutó el 20 por ciento del presupuesto, y la misma intendenta que gastó parte del fondo educativo en carnavales", expresó el también precandidato a intendente de La Matanza, al hablar durante un acto de Juntos por el Cambio que encabeza la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la ciudad de La Plata.

En el club Circunvalación, ubicado en la calle 7 entre 77 y 78 de la capital provincial, y acompañado del intendente local, Julio Garro, la precandidata a diputada nacional María Luján Rey y otros funcionarios, Finocchiaro criticó a Magario porque integra "el mismo espacio político que no sabía cuántas escuelas había en las provincia de Buenos Aires".

Intendentes contra Vidal: Magario la acusó de "insensible" ante la pobreza y Arroyo denunció destratos

"Y nosotros tuvimos que salir a contar" la cantidad de establecimientos educativos, "y es el mismo espacio político que le negaba a los padres la posibilidad de conocer cómo les iba a los chicos en las escuelas y no ponía nota o los hacían pasar de grado sin saber", expresó.

El funcionario destacó que "ese mismo espacio no pagaba a los proveedores; no podíamos pagar sueldo ni aguinaldo de 300.000 docentes si no nos rescataba (Mauricio) Macri".

"Esta gestión aumentó 246% la ración del comedor escolar para nuestros chicos, invirtió 30 mil millones de pesos en obras en 7 mil colegios, cuando hacía 30 años que no se cambiaba una bombita de luz, hay que ser canalla para eso", enfatizó.

Indicó que "inauguraron una escuela en La Plata en febrero de 2016 que no tenía electricidad, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos prestó generadores para poder empezar las clases".

Insensible, agresiva, victimista: balacera de acusaciones de Verónica Magario a María Eugenia Vidal

Finocchiaro resaltó que "hoy 500.000 chicos tienen el boleto escolar, algo para lo que la gobernadora se hizo cargo; hay 6.000 escuelas conectadas en la provincia, más programación y robótica, y después de tres años no tienen cosas de qué hablar mal de María Eugenia".

"Nosotros volvimos a poner notas para que los padres sepan cómo van los chicos, hicimos concursos, titularizamos 65.000 docentes. No adoctrinamos, les enseñamos a nuestros chicos a pensar con criterio, libremente, a tener la oportunidad que quieran, a pensar y no cómo pensar, porque eso es de regímenes fascistas", enfatizó.

El ministro, tras el pedir el voto a los asistentes, dijo que "somos muchos más los argentinos, los bonaerenses, que queremos que el país siga cambiando".

Tras solicitar el voto para la reelección del presidente Macri, destacó que "somos millones los argentinos que sabemos que esta vez el cambio es para siempre".

EA