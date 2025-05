Con críticas a Bullrich y Milei, el PRO cerró la campaña de Silvia Lospennato: "Vamos a pelear por Ficha Limpia"

La ronda de cierres de campaña, previa a las elecciones legislativas del domingo 18 de mayo, va concluyendo. Si hay algo en lo que hay consenso entre todos los candidatos a ocupar un lugar en el palacio legislativo es en las críticas y el fuego cruzado. Fue así como el PRO llevó adelante su acto este jueves, que contó con Silvia Lospennato como principal referente para los comicios, y estuvo acompañada de importantes figuras del partido, como Mauricio y Jorge Macri, María Eugenia Vidal y Fernán Quirós.

El acto final de cara al domingo, que tuvo lugar en el Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, contó con la asistencia de 2500 personas entre militantes, dirigentes, legisladores nacionales, provinciales y funcionarios. Hubo señalamientos a sectores oficialistas.

Silvia Lospennato, durante su cierre de campaña

En este sentido, la impulsora de la ley de Ficha Limpia expresó: “No hay un vecino de esta Ciudad que no esté viviendo en una Ciudad mejor que la ciudad en que vivía antes, antes que juntos, el PRO y los vecinos, la transformemos. Y esta elección se trata de eso, de defender el privilegio que tenemos los porteños de vivir en la ciudad con mejor calidad de vida del país".

"Porque la ciudad no es un terreno para dar batallas de los políticos, es nuestra casa, es el lugar donde vivimos nosotros, nuestros padres y nuestros hijos. Los porteños nos negamos a ser los rehenes de las ambiciones políticas de nadie. Y vamos a seguir peleando por Ficha Limpia", adelantó Lospennato.

La candidata del PRO remarcó que ella “no está de paso” y aseguró que “no viene a usar esta elección para llevarle un trofeo a nadie”. En esta misma línea, precisó: ”No vengo a usar esta elección para postularme a jefe de Gobierno, vengo a traer lo mejor que sé hacer en la Legislatura. Yo me comprometo a seguir escuchando y representando a todos y les pido que me confíen su voto. Les pido que me den ese voto de confianza. Que este domingo 18 cuiden la ciudad que construimos juntos, que este domingo 18 protejan este lugar donde viven sus hijos".

Del evento participaron candidatos a legisladores de la lista del PRO como Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto, Rocío Figueroa, Waldo Wolff, Victoria Morales Gorleri y Ezequiel Jarvis. Entre los referentes del espacio que estuvieron presentes, se destacó la presencia de Clara Muzzio, Soledad Martínez, Cristian Ritondo, Fernán Quirós, César Torres, Fernando de Andreis, Martín Yezza, Alex Campbell, Gabriela Michetti, Diego Guelar, Gabriel Sánchez Zinny, Ezequiel Sabor, Fulvio Pompeo, Alejandro Finocchiaro, Ignacio Baistrocchi, Daiana Fernandez Molero, Matías López y Gabriela Ricardes, entre otros.

La extraña diferenciación de Lospennato sobre Macri

Mientras se explayaba en críticas hacia sectores opositores al PRO, la candidata realizó una llamativa declaración. Y es que apuntó directamente hacia "Macri" (que podría ser una referencia tanto a Jorge como a Mauricio), como alguien que "no se va a bajar del cartel" para ocupar un espacio en el palacio legislativo.

"Ni Macri, ni Cristina ni Milei se van a bajar de los carteles para sentarse en una banca en la legislatura. Ninguno de ellos va a tomar las decisiones que se toman, ninguno de ellos va a decidir si hacemos o no un nuevo paso bajo nivel para eliminar una barrera. Tampoco si invertimos más o menos en educación pública, si invertimos más o menos en salud y le damos el presupuesto que necesita Fernán Quiros para seguir teniendo la mejor salud de la Argentina”, reflexionó sobre la relevancia de su futuro rol.

Los oradores del evento

Mauricio Macri abrió el acto con un mensaje de agradecimiento a los vecinos y una defensa de la gestión del PRO en la Ciudad. “Quiero transmitirles tranquilidad a todos los queridos vecinos de esta ciudad maravillosa: el equipo del PRO los va a seguir cuidando”, afirmó. Remarcó que el PRO está nuevamente unido tras las tensiones internas de 2023 y aprovechó la ocasión para pegarles, sin mencionarlos, a Horacio Rodríguez Larretay y Patricia Bullrich, exintegrantes del espacio: “Los dos candidatos se dejaron corromper por el ego, pero los dos ya no están. Fuera, mala energía, mala vibra”,

Mauricio Macri fue uno de los oradores

Por su parte, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal puso en valor el estilo de campaña del PRO, basada en el contacto directo con la gente: “Hicimos una campaña escuchando a los vecinos en la calle, en la plaza, en el bar, en la parada del bondi”. Reconoció que fue una campaña difícil, cargada de confusión e intentos por dividir al espacio, pero resaltó que “el PRO está acá, está de pie, está unido y nadie lo pudo quebrar”. Convocó a militar el voto en las últimas horas y cerró con fuerza: “Tenemos a la mejor candidata que podíamos tener. Nunca fue tan fácil elegir”.

María Eugenia Vidal aseguró que "nunca fue tan fácil elegir"

Fernán Quirós centró su discurso en la continuidad de las transformaciones en la Ciudad y en la gestión del equipo del PRO. Pidió un aplauso para la lista y destacó que “este espacio ha hecho enormes transformaciones en la Ciudad”. Señaló que el sistema de salud porteño es el más sólido del país y prometió seguir fortaleciéndolo. “Somos un grupo de profesionales que sabemos trabajar en equipo, pero además tenemos ambición de cambio”, expresó, reafirmando el compromiso de gestión.

Jorge Macri utilizó una frase de El Eternauta durante su discurso

Jorge Macri adoptó un tono más frontal y desafiante frente a las propuestas rivales. Ironizó sobre las críticas al espacio y dijo: “Nos dijeron Nokia 1100… pero ojo, que lo viejo funciona”, sostuvo, aludiendo a una frase de la serie El Eternauta. Advirtió contra “un salto al vacío” hacia el kirchnerismo o el libertarismo y reivindicó la gestión ordenada de la Ciudad: “El equilibrio fiscal no llegó de la mano de Milei, llegó de la mano de Mauricio Macri”. Detalló obras en marcha, como el paso en Pampa y Alcorta o la línea de buses eléctricos, y cerró con una consigna clara: “Acá está el PRO que no arruga, que no especula, que no se va. Es con Lospennato, con la lista amarilla”.

