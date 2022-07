Aracre, sobre el futuro de Guzmán: “Tiene una edad ideal para pensarse como presidente"

Antonio Aracre, empresario vinculado al campo y CEO de Syngenta, realizó un análisis del presente económico de la Argentina, explicó que cree que el dólar Agro va a funcionar para incrementar las reservas del Banco Central. Además, habló de la reunión que mantuvo con Martin Guzmán y, entre otras cosas, declaró: “tengo la impresión de que la política va a encontrar a Martín durante muchos años, porque es un cuadro fantástico”.

Respecto del futuro político de Martín Guzmán, señaló, en declaraciones para El Canciller: “Guzmán reúne las capacidades intelectuales y el tamaño de la ambición que se necesita para ser presidente. No estoy hablando del 2023, pero es una persona de 39 años, en dos o tres períodos presidenciales tiene una edad ideal para pensarse como presidente. Habrá que ver si a él le interesa”. Además, en un reportaje con Ernesto Tenembaum, Aracre opinó que el ex ministro de Economía “es una persona muy ambiciosa” y agregó: “Ahora tiene que guardarse un poco, pero en un futuro mediato, no inmediato, tiene un lugar importante en la Argentina”.

Por otro lado, en declaraciones para Radio Con Vos, el empresario explicó que la reunión que mantuvo con el ex Ministro de Economía no tenía ningún objetivo específico, sino que se juntaron simplemente porque “somos amigos desde que él llegó al país y se hizo cargo del ministerio de economía. Uno se junta a cenar con amigos, independientemente de si cambiaron o no de trabajo, y eso es lo que hicimos”. En ese sentido, explicó que ambos acordaron sacarse una foto y él la publicó en Twitter porque no tiene “nada que esconder” y agregó que el tener una reunión con un ex ministro siempre genera rumores así que, “antes de que alguien esté especulando con que me junté con un ex ministro, subí la foto”.

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, y el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

En relación a la renuncia de Guzmán declaró: “me pareció muy correcta, creo que ya no tenía la espalda política para hacer los cambios que él quería, y decidió dejar eso en manos de alguien que sí tuviera la posibilidad, como es el caso de Silvina Batakis”. En ese sentido, sostuvo que la ministra de Economía “tiene el respaldo de las tres patas del Frente de Todos: del presidente, la vicepresidenta y el presidente de la cámara de diputados”. Además, dijo que “Batakis puso en marcha el tema de los subsidios energéticos. Sin dudas fue un cambio positivo para el país”.

La opinión de Aracle sobre el dólar Agro

El gerente Syngenta, explicó que la nueva modalidad dispuesta por el Banco Central para que los productores de soja vendan su cosecha antes del 31 de agosto "va a funcionar", porque "las personas actúan en base a los incentivos económicos y no a las cuestiones ideológicas, a pesar de que las tengan, y este incentivo es importante ". Consultado respecto de si es suficiente el incentivo de comprar el dólar más barato con el 30% de las ganancias, para liquidar el 70% de lo que el sector agro tiene en las silobolsas, explicó “es suficiente como si dijera que todo lo que (los productores) liquiden de soja en agosto no tiene retenciones”.

El empresario también remarcó que esta medida genera "una diferencia muy significativa", debido que los productores van a tener "doble beneficio", en primera instancia porque "no van a perder con una eventual devaluación con el 70%", en referencia al monto a depositar ajustado por dólar linked y, además, con el 30% restante "compran dólares a $ 200". Además, para remarcar los beneficios del dólar Agro, dijo: "hay un 30% de lo que cobraba el productor (que) si quería transformarlo a dólares tenía que hacerlo a $ 320, hoy lo va a poder cambiar a $ 230, y si le descuenta el anticipo de Ganancias serían $ 190".

En relación al plazo fijo ajustado por dólar linked (un depósito en pesos que reconoce la variación del dólar oficial), Aracre señaló que "si los productores tienen dudas que habiendo una devaluación perderían ese dinero, no lo perderían" por esa actualización, porque "en caso de que hubiera una devaluación, la capturan". Sobre la reacción de los productores, dijo que "el agro no es una sola cosa consolidada" sino que se trata de "100.000 personas que deciden todos los días", que "en una gran mayoría actúan en base a racionalidad y no emocionalidad, al menos con el dinero". Además, en relación al impacto que esta medida podría tener en la liquidación de exportaciones, y la consiguiente suba de las reservas internacionales del Banco Central, Aracre pronosticó que "en agosto probablemente van a entrar entre 3000 y 3500 millones de dólares".

En una suerte de pronóstico para los meses siguientes, consideró que "va a seguir fluyendo una venta normal y ahí tendrá que ver el gobierno si quiere extender este beneficio o no”. También advirtió que a partir de septiembre "las importaciones de gas van a ser menores, porque el frío va cediendo, y eso será menos dinero que se tenga que erogar".

Por último, respecto del futuro económico del país, Aracre explicó “yo creo que vamos a tener una administración de la crisis más o menos prudente, que va a evitar una ‘espiralización’ en una inflación descontrolada”. Por otro lado, expresó que no ve señales expresas desde el gobierno y que “con algunas reuniones no alcanza”. También señaló que, desde su punto de vista, “hoy la crisis económica en Argentina es mucho más auto infligida por la política, que de raíces económicas propiamente dichas”.

