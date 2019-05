Archivo: cuando Alberto F. hablaba de las gestiones K como "deplorables"

El sorpresivo anuncio que hizo la expresidenta Cristina Kirchner sobre la fórmula que compartirá con Alberto Fernández, quien será el precandidato a Presidente acompañado por la senadora nacional, generó que en las redes sociales comiencen a circular memes y videos de cuando el ex jefe de Gabinete criticaba con dureza a CFK y su Gobierno.

"Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad", había dicho Alberto Fernández en 2015, luego de la victoria de Mauricio Macri sobre Daniel Scioli en el balotaje, en una entrevista con Animales Sueltos en América TV. Es que tras irse del kirchnerismo en 2008 y distanciarse de Cristina, el exfuncionario se fue transformando en un feroz crítico de quien ahora será su compañera de fórmula.

Bomba política: Cristina Kirchner anunció fórmula como vice de Alberto Fernández

Sin embargo, esa no fue la única vez que arremetió contra su exjefa, en una entrevista con la agencia de noticias Dyn, el ex jefe de Gabinete durante todo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y parte del de Cristina Kirchner (2007- julio de 2008), había calificado de "deplorable" al tercer mandato kirchnerista: "Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Donde la economía se destruye, los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de la reserva, de la ruptura de la relación dólar-peso, la pobreza aumenta y se niega su existencia".

"Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la asignación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia todo eso es deplorable, lo que hizo con el tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable, el segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso", añadió. Este sábado, luego del anuncio de Cristina, Alberto Fernández dijo que Cristina "me llamó el miércoles para decirme lo de la fórmula, y para mi es un gran honor".

"Es definitivamente un mal Gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez, lo más ponderable de estos años de Cristina son los aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del código civil", rescató el exfuncionario.

Qué piensa Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner y la corrupción, según sus últimas entrevistas

En esa línea, en la entrevista con Animales Sueltos, también había tenido un tono crítico de una manera similar: "Creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Llegó a decir que Alemania estaba peor que nosotros en materia de pobreza. Sostuvo hasta el final que el cepo no existía y que la inflación no es importante. Eso es negación, es una negación terca, por momentos absurda".

Por último, incluso fue crítico con el peronismo y sus vaivenes: "El peronismo a lo largo de la democracia fue todo. Y eso no vale. El peronismo fue conservador con (Ítalo) Luder, fue neoliberal con (Carlos) Menem, fue conservador-popular con (Eduardo) Duhalde, fue progresista con (Néstor) Kirchner y solo fue patético con Cristina. Fue patético, fue el partido de la obediencia".

