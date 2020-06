Axel Kicillof: "En la cuarentena llenamos de camas las terapias intensivas, no estuvimos tuiteando"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó una vez más a las posiciones críticas de la cuarentena argentina y realizó una acérrima defensa de las medidas tomadas por la Casa Rosada con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio después de que trascendiera que habrá una cuarentena restrictiva de 15 días para el AMBA.

El mandatario provincial participó de la inauguración del Hospital Municipal de Presidente Derqui. Durante su intervención, Kicillof deslizó críticas a la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires: “Parece que hoy estamos en otra época, en otro ciclo con un gobierno que dice al revés, con orgullo, que nosotros sí vamos a abrir hospitales”.

El gobernador bonaerense también cuestionó los discursos que "bombardean y tratan de llenar la cabeza” sobre las consecuencias negativas de la cuarentena. “Yo sé, me consta y además participo del malestar y la angustia que tenemos todos. El que no lo reconozca o es muy sensible o está mintiendo. Algunos cuentan los días que llevamos desde que se declaró una situación internacional del pandemia y los cuentan como ‘miren lo mal que estamos, los metros que recorrimos, miren lo difícil que es esto’. Yo me dedico a contar otra cosa mientras tanto, porque cuando uno compara con otros países que no tuvieron la valentía, la decisión y sobre todo la capacidad de decidir y llevar adelante un proceso de cuarentena y aislamiento como el que se llevó adelante con todo este esfuerzo, sufrimiento y estas postergaciones y esta angustia que hemos tenido, lo que hoy tienen es otra renuncia, otra angustia y otro malestar que tienen que ver con decenas de miles de muertos”, manifestó.

No son los muertos que tenemos que contar, sino las vidas que salvamos por tomar esas decisiones difíciles y duras, dijo Kicillof

En ese marco, Kicillof destacó la situación argentina con las naciones limítrofes: “En Argentina tenemos hoy un poco mas 1000 fallecidos. En países vecinos tenemos decenas de miles y parece que los que se dedican a fustigar y criticar lo que se hizo de alguna manera les parece que no importa. Es más, escuché a alguien decir que si hubiera más muertes en Argentina sería más fácil tomar estas decisiones. A mí me alarma, porque a nosotros lo que nos da fuerzas para tomar decisiones más o menos drásticas, según cómo sigue procediendo y avanzando la pandemia, no son los muertos que tenemos que contar, sino las vidas que salvamos por tomar esas decisiones difíciles y duras”

“No vamos a tener ninguna duda en tomar las medidas que tenemos que tomar para cuidar la salud de las personas, eso es lo único que estamos mirando. Porque mientras estamos en cuarentena no es que estuvimos mirando el cielo, en nuestras casas especulando o haciendo notas de opinión o tuiteando en las redes sociales, lo que estuvimos haciendo es llenando la provincia de camas de terapia intensiva”, lanzó el gobernador bonaerense.

En minutos comienza la inauguración del nuevo Hospital de Derqui.



Podés seguir la transmisión en el siguiente link 👇https://t.co/iQTUp7LJ9O#NosCuidamosEntreTodos pic.twitter.com/OsuF0NsFTV — Federico Achaval (@FedericoAchaval) June 24, 2020

Con respecto al parate de actividad que supone el aislamiento, el mandatario indicó: “Hoy se publicaron las cifras del Banco Mundial con cómo le va a ir las economías del mundo. Están cayendo todas, las que hicieron cuarentena y las que no, las que limitaron la circulación y las que no, los que expandieron su sistema de salud y los que no, los que se hicieron distraídos y los que en cambio valientemente tomaron medidas. Todas están cayendo a niveles históricos. Acá la decisión no es si la economía cae o no, porque lo que está dañando el proceso económico y la actividad es el coronavirus. Es la incertidumbre y la angustia que genera, los problemas que hay con el comercio y las finanzas mundiales. Son los problemas que hay con la demanda y la oferta. La economía va a caer. Incluso países acá cerquita que no tomar ninguna de estas medidas están cayendo más en su actividad que lo que está pasando en la Argentina”.

“Caiga la economía más o menos lo que tenemos que decidir es cuántas vidas perdemos, o a cuánta gente dejamos en el abandono. A cuántos cuidamos y a cuántos abandonamos. Me parece que la decisión que tomó Alberto Fernández nosotros como gobernadores y los intendentes fue cuidar la salud y la vida, sobre todo de los que menos tienen”, concluyó.

