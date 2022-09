Boudou cruzó a Macri y afirmó que el intento de asesinato a Cristina Kirchner fue "un atentado terrorista"

Amado Boudou cruzó al ex presidente Mauricio Macri después de que este señalara que el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner fue "algo individual de un grupo de loquitos" y recalcó que se trató se un "atentado terrorista".

"Se llegó a que le gatillaran en la cabeza en una escalada material y discursiva, que fue como un lienzo donde se fue pintando esa cosa horrible que es un atentado terrorista", manifestó Boudou en diálogo con C5N, y enfatizó: "La palabra terrorista es jodida porque quien designa es quien reparte el significado de las cosas. Pero esto fue un atentado terrorista".

En este sentido, el ex vicepresidente remarcó que detrás del atentado a CFK existió "un entramado" y "simpatizantes" del mismo. "Alguien dijo 'si la matamos no hay más impuestos'. Hay una cadena de razonamiento que se viene poniendo en marcha hace años", ejemplificó.

Asimismo, Boudou señaló que Macri planteó "la teoría de los dos odios", la cual calificó como "el remedo de la teoría de los dos demonios" y acusó: "Tratan de plantear una simetría o equivalencia de odios".

"Nosotros no podemos dejar pasar eso en silencio, porque a la que le gatillaron un revólver en la cabeza es a Cristina Fernández de Kirchner", sostuvo y advirtió: "Cuidado con el odio simétrico, porque no es un planteo real de lo que está sucediendo en la sociedad".

Lanata: "Es lógico que nadie crea en el atentado, han mentido tanto que también podrían mentir en esto"

A su vez, señaló que "no vio a ningún kirchnerista ponerle un revólver en la cabeza a nadie ni cerrarle la discusión a nadie", incluso aún dentro del Frente de Todos, y que "no ve lo mismo del otro lado".

Por su parte, el ex vicepresidente aseguró aún sentirse "conmocionado" por el atentado a Cristina Kirchner y por "todo lo que se generó a partir de ese hecho". En este sentido, afirmó que la funcionaria "es la figura que condensa la lucha por la distribución del ingreso" y que por eso intentaron asesinarla.

"Hay un intento de anulación del kirchnerismo. Hay un sector de la política y de la sociedad que pretende que no exista parte de otro sector de la sociedad. Eso se traduce discursivamente y se tradujo gatillándole a una persona en la cabeza", concluyó.

Mauricio Macri: "Es algo de un grupo de loquitos"

El ex presidente Mauricio Macri se pronunció con respecto al intento de asesinato a Cristina Kirchner y afirmó que fue realizado por "un grupo de loquitos" y que el ataque "no estuvo orquestado políticamente".

"Es algo individual de un grupo de loquitos y que no está orquestado políticamente", sostuvo en diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa por LN+. Asimismo, el ex mandatario reconoció que se sintió aliviado ya que "no pasó de un intento" pero repudió la "grotesca sobreactuación" del oficialismo.

"Cuando lo escuché no lo podía creer. Casi instantáneamente con el repudio fue un alivio que por suerte no había pasado de un intento. Después por supuesto cuando llegó el grotesco de la sobreactuación... Ahí ya hubo un rechazo", manifestó Macri.

A su vez, el ex presidente criticó duramente la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar feriado nacional tras el ataque y agregó: "Una vez más están diciendo 'a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente que les cuesta ya llegar a fin de mes y les sacamos un día de trabajo".

AS./fl